ما فوائد الكرانبيري؟
قال صندوق التأمين الصحي العام في ألمانيا إن الكرانبيري يعد غذاء خارقا، حيث إنه يعتبر كنزا من الفيتامينات والمعادن المهمة للجسم، كما أنه يساعد في علاج بعض الأمراض.
وأوضح الصندوق أن الكرانبيري هو توت بري يمتاز بلونه الأحمر الفاقع ومذاقه اللاذع، مشيرا إلى أنه يزخر بفيتامينات "سي" و"إي" و"كيه 1″، وكذلك المنغنيز.
المثانة
كما يحتوي الكرانبيري على مواد نباتية ثانوية قيّمة مثل "الفلافونويدات"، وهي مجموعة من المواد الملونة والوقائية من عائلة "البوليفينول"، مثل مادة "البروانثوسيانيدين"، والتي تمنع البكتيريا من الالتصاق بجدار المثانة، والتي تسبب تهيجا والتهابات المسالك البولية، خاصة لدى النساء.
ويوصي بعض الأطباء بالكرانبيري علاجا محتملا لالتهابات المسالك البولية غير المصحوبة بالحمى، خاصة لدى النساء قبل انقطاع الطمث.
الأوعية الدموية
ولا يقتصر التأثير الإيجابي للكرانبيري على صحة المثانة فحسب، حيث هناك أدلة على أنه يمكن أن يؤثر أيضا على صحة الأوعية الدموية.
وقدّمت دراسة صغيرة أجريت على رجال أصحاء أدلة أولية على أن تناول مسحوق الكرانبيري يوميا يمكن أن يحسّن وظيفة بطانة الأوعية الدموية.
يذكر أن بطانة الأوعية الدموية هي طبقة من الخلايا تبطن الأوعية الدموية من الداخل وتنظم تدفق الدم، وتضمن البطانة السليمة تمدد الأوعية الدموية أو انقباضها وتؤثر على تخثر الدم وتحمي من تراكم اللويحات في الشرايين.
ويمكن أن يؤدي ضعف وظيفة بطانة الأوعية الدموية إلى ارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين وأمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى.