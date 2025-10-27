ما فوائد ‫الكرانبيري؟

قال صندوق التأمين الصحي العام ‫في ألمانيا إن الكرانبيري يعد غذاء خارقا، حيث إنه يعتبر كنزا من ‫الفيتامينات والمعادن المهمة للجسم، كما أنه يساعد في علاج بعض الأمراض.

‫وأوضح الصندوق أن الكرانبيري هو توت بري يمتاز بلونه الأحمر الفاقع ‫ومذاقه اللاذع، مشيرا إلى أنه يزخر بفيتامينات "سي" و"إي" و"كيه 1″، ‫وكذلك المنغنيز.

‫المثانة

‫كما يحتوي الكرانبيري على مواد نباتية ثانوية قيّمة مثل "الفلافونويدات"، وهي مجموعة من المواد الملونة والوقائية من عائلة ‫"البوليفينول"، مثل مادة "البروانثوسيانيدين"، والتي تمنع البكتيريا من ‫الالتصاق بجدار المثانة، والتي تسبب تهيجا والتهابات المسالك البولية، ‫خاصة لدى النساء.

‫ويوصي بعض الأطباء بالكرانبيري علاجا محتملا لالتهابات المسالك ‫البولية غير المصحوبة بالحمى، خاصة لدى النساء قبل انقطاع الطمث.

‫الأوعية الدموية

‫ولا يقتصر التأثير الإيجابي للكرانبيري على صحة المثانة فحسب، حيث هناك ‫أدلة على أنه يمكن أن يؤثر أيضا على صحة الأوعية الدموية.

وقدّمت ‫دراسة صغيرة أجريت على رجال أصحاء أدلة أولية على أن تناول مسحوق ‫الكرانبيري يوميا يمكن أن يحسّن وظيفة بطانة الأوعية الدموية.

يذكر أن بطانة الأوعية الدموية هي طبقة من الخلايا تبطن ‫الأوعية الدموية من الداخل وتنظم تدفق الدم، وتضمن البطانة السليمة تمدد الأوعية الدموية أو انقباضها وتؤثر على تخثر ‫الدم وتحمي من تراكم اللويحات في الشرايين.

ويمكن أن يؤدي ضعف وظيفة ‫بطانة الأوعية الدموية إلى ارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين وأمراض القلب ‫والأوعية الدموية الأخرى.