‫ما أسباب طقطقة وصرير الركبة؟

في بعض الأحيان تصدر أصوات طقطقة ‫وصرير من الركبة. فما أسباب ذلك؟

‫الطقطقة

‫للإجابة عن هذا السؤال، قال المركز الألماني للمفاصل إن الركبة هي أكبر ‫مفصل في الجسم، ولها بنية معقدة؛ فهي تربط الفخذ بالساق، مما يسمح ‫بحركات الانحناء والتمدد والدوران الطفيفة. وتنزلق رضفة الركبة فوق ‫أخدود. وإذا كانت عضلات الفخذ ضعيفة جدا، فقد تنزلق الرضفة لفترة وجيزة، ‫مما يؤدي إلى صدور صوت الطقطقة المعتاد.

‫كما يرجع صوت الطقطقة الصادر من الركبة إلى تشوهات الساقين مثل الساقين ‫على شكل حرف O أو X أو ضعف العضلات المؤقت بعد الجراحة. ‫

الصرير

‫أما صوت الصرير الصادر من الركبة فغالبا ما يحدث بسبب تلف طبقة الغضروف ‫خلف الرضفة، على سبيل المثال بسبب التشوهات أو الإجهاد المفرط أو ‫الرياضة أو الإصابات أو تآكل المفاصل المرتبط بالعمر. ‫

كما قد يكون صوت الصرير علامة على بداية ما يعرف بالفصال العظمي، والذي ‫يحدث بسبب تآكل الغضروف وتحرر جزيئات العظام وتزايد تلف المفصل.

‫استشارة الطبيب

‫وفي حال ظهور واحد أو أكثر من الأعراض التالية، يجب استشارة الطبيب في ‫أسرع وقت ممكن:

‫- الألم المستمر أو المتزايد.

– التورم أو القيود الحركية.

‫- ضعف الثبات والاستقرار أثناء المشي أو الوقوف.

‫- الاحتكاك أو الانسداد الملحوظ في المفصل.

‫وفي حال إهمال العلاج، قد تؤدي هذه المشاكل إلى الإصابة بالفصال العظمي ‫في الركبة، والذي لا يحد من الحركة فحسب، بل قد يؤدي أيضا إلى تلف دائم ‫في المفصل مع مرور الوقت.

‫سبل العلاج

‫وأشار المركز إلى أنه ليس كل مشاكل الركبة تتطلب جراحة فورية، خاصة في ‫المراحل المبكرة؛ حيث يمكن غالبا تخفيف الأعراض بشكل ملحوظ من خلال ‫تدابير محددة فبناء العضلات حول الركبة، وخاصة عضلات الفخذ، يعمل على ‫تثبيت الرضفة وتحسين حركتها. كما تعد تمارين العلاج الطبيعي مفيدة أيضا.

‫بالإضافة إلى ذلك، تساعد النعال الداخلية أو أجهزة تقويم العظام ‫المجهزة بشكل فردي على توجيه الرضفة بشكل أفضل ومنع التحميل غير ‫الصحيح.

‫ويمكن للأشخاص، الذين يعانون من زيادة الوزن، تقليل الضغط الواقع على ‫مفصل الركبة بشكل كبير عن طريق فقدان الوزن.

وتكون الجراحة ضرورية فقط في المرحلة المتقدمة من الفصال العظمي، وكذلك ‫في حالة وجود تلف هيكلي في المفصل.