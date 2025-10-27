أوزمبيك يساعد القلب بغض النظر عن مقدار الوزن المفقود

كشفت دراسة جديدة عن قدرة دواء سيماغلوتيد (المُكوّن النشط في دوائي ويغوفي وأوزمبيك) على الوقاية من النوبات القلبية وغيرها من أمراض القلب الرئيسية، بغض النظر عن مقدار الوزن الذي يفقده الشخص أثناء تناوله.

يشير هذا الاكتشاف، كما يقول الباحثون، إلى وجود طرق متعددة يفيد بها الدواء القلب، عوضا عن كون تأثيره الوقائي على صحة القلب والأوعية الدموية ناتجا فقط عن فقدان الوزن.

أنجز الدراسة فريق دولي من الباحثين قاده باحثون من جامعة لندن في المملكة المتحدة، ونشرت نتائجهم في مجلة لانسيت في 22 أكتوبر/تشرين أول، وموّلتها شركة نوفو نورديسك، وكتب عنها موقع يوريك أليرت.

بحثت الدراسة في بيانات 17 ألفا و604 أشخاص تبلغ أعمارهم 45 عاما فأكثر، ويعانون من زيادة الوزن وأمراض القلب والأوعية الدموية، والذين تم توزيعهم عشوائيا إما على حقن أسبوعية من سيماغلوتيد أو على دواء وهمي.

وجد تحليل سابق لهذه البيانات أجراه نفس الفريق الدولي أن سيماغلوتيد قلل من النوبات القلبية والسكتات الدماغية وغيرها من أمراض القلب الرئيسية بنسبة 20% في هذه المجموعة.

دهون البطن فيها السر

في الدراسة الجديدة، وجد الفريق أن هذا الانخفاض في الآثار الجانبية الرئيسية كان متشابها بغض النظر عن وزن المشاركين في بداية التجربة، أي أن الأشخاص الذين صنفوا على أنهم يعانون من زيادة الوزن بشكل طفيف حصلوا على فوائد مماثلة لمن يعانون من السمنة.

وكانت الفوائد مستقلة إلى حد كبير عن مقدار الوزن الذي فقده الأشخاص في الأشهر الأربعة والنصف الأولى من تناول الدواء. ولكن وجد الباحثون صلة بين انخفاض محيط الخصر، والفوائد المتعلقة بصحة القلب، حيث يمثل هذا ثلث التأثير الوقائي للدواء على القلب بعد عامين.

قال المؤلف المشارك في الدراسة البروفيسور جون دينفيلد من معهد علوم القلب والأوعية الدموية بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس: "الدهون في البطن أكثر خطورة على صحة القلب والأوعية الدموية من الوزن الإجمالي، وبالتالي ليس من المستغرب أن نرى صلة بين انخفاض محيط الخصر وفوائد القلب والأوعية الدموية. ومع ذلك، لا يزال هذا يترك ثلثي فوائد سيماغلوتيد للقلب دون تفسير".

ينتمي سيماغلوتيد لناهضات الببتيد-1 الشبيهة بالغلوكاغون، ويحاكي وظائف هرمونات الإنكريتين الطبيعية في الجسم، والتي تساعد على خفض مستويات السكر في الدم بعد تناول الطعام.