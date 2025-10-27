تسوس الأسنان وأمراض اللثة مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

أظهرت دراسة جديدة أن الإصابة بأمراض اللثة وتسوس الأسنان معا ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، وارتبط ضعف صحة الفم بزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية وغيرها من أمراض القلب والأوعية الدموية.

وقد قام باحثون من جامعة كارولينا الجنوبية بالولايات المتحدة بإجراء دراسة نشرت في مجلة علم الأعصاب يوم 22 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وكتب عنها موقع يوريك أليرت.

وتشير الدراسة إلى أن الذين يعانون من تسوس الأسنان وأمراض اللثة يواجهون خطرا أكبر للإصابة بالسكتة الدماغية الإقفارية.

وتعد السكتات الدماغية الإقفارية أكثر أنواع السكتات الدماغية شيوعا، وتحدث عندما تقلل جلطة أو انسداد من تدفق الدم إلى الدماغ، مما يحرمه من الأكسجين والمغذيات.

أما التسوس فهو ثقوب في مينا الأسنان، ناتجة عن تناول أطعمة سكرية أو نشوية. وتكون أمراض اللثة عادة ناتجة عن سوء نظافة الفم، وهي التهاب أو عدوى تصيب اللثة وعظم الفك. ويمكن أن تؤدي إلى فقدان الأسنان.

وقد حلل الباحثون بيانات حوالي 6 آلاف شخص بالغ، بمتوسط ​​عمر 63 عاما، ولم يكن لديهم تاريخ سابق للإصابة بالسكتة الدماغية بداية الدراسة.

عقدان من المتابعة

خضع جميع المشاركين لفحوصات أسنان لتقييم ما إذا كانوا يعانون من أمراض اللثة أو التسوس أو كليهما. ثم وضع المشاركون في 3 مجموعات: يتمتعون بصحة فم جيدة، أو يعانون من أمراض اللثة فقط، أو يعانون من أمراض اللثة مع التسوس.

وتابع الباحثون حالاتهم لعقدين من الزمن، مستخدمين الزيارات الهاتفية والسجلات الطبية لتحديد من أصيب بسكتة دماغية.

ويتمتع من بين 1640 شخصا بصحة فموية جيدة، وقد أصيب 4% منهم بسكتة دماغية. ومن بين 3151 شخصا يعانون من أمراض اللثة فقط، أصيب 7% منهم بسكتة دماغية. ومن بين 1195 شخصا يعانون من أمراض اللثة وتسوس الأسنان، أصيب 10% منهم بسكتة دماغية.

وبعد وضع عوامل مثل العمر ومؤشر كتلة الجسم والتدخين في عين الاعتبار، وجد الباحثون أنه بالمقارنة مع الذين يتمتعون بصحة فم جيدة، فإن المصابين بأمراض اللثة وتسوس الأسنان معا لديهم خطر أعلى بنسبة 86% للإصابة بالسكتة الدماغية. أما المصابون بأمراض اللثة وحدها، فقد زاد لديهم الخطر بنسبة 44%.

كما نظرت الدراسة على نطاق أوسع، ووجدت أن المصابين بأمراض اللثة وتسوس الأسنان معا لديهم خطر أعلى بنسبة 36% للإصابة بحدث قلبي وعائي رئيسي، مثل النوبة القلبية أو أمراض القلب المميتة أو السكتة الدماغية.