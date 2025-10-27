‫أدوية البرد بدون وصفة طبية قد تشكل خطرا على مرضى القلب

حذر معهد "بيناكل هيلث" لأمراض ‫القلب والأوعية الدموية في بنسلفانيا من أن أدوية البرد، التي تصرف دون ‫وصفة طبية، قد تشكل خطرا على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم ‫أو أمراض القلب.

‫وأوضح المعهد الأميركي أن العديد من أدوية البرد تحتوي على مزيلات ‫احتقان مثل "سودوإيفيدرين" أو "فينيليفرين" التي تسبب انقباض الأوعية ‫الدموية، مما يقلل من دخول السوائل إلى الجيوب الأنفية ويقلل من سيلان ‫الأنف.

غير أن هذا التأثير تحديدا قد يسبب مشاكل للذين يعانون ‫من ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب، حيث يمكن أن يؤدي انقباض الأوعية ‫الدموية إلى زيادة ضغط الدم، ومن ثم زيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية أو ‫سكتة دماغية.

كما أوصى المعهد بتوخي الحذر أيضا مع بعض مسكنات الألم مثل الإيبوبروفين ‫وحمض أسيتيل الساليسيليك (الأسبرين) والديكلوفيناك حيث يمكن أن تسبب ‫ضغطا على الجهاز القلبي الوعائي.

وتشير الدراسات إلى أنها قد تزيد من ‫خطر الإصابة بنوبة قلبية أثناء العدوى الحادة. وعلاوة على ذلك، يمكن أن ‫تساهم مسكنات الألم، مثل الأسيتامينوفين، في ارتفاع ضغط الدم مع ‫الاستخدام المطول.

ومع ذلك، يعتمد الخطر أيضا على الجرعة حيث تعد الكميات الصغيرة من ‫الأسبرين، التي يتناولها العديد من مرضى القلب لمنع تجلط الدم، أقل ‫إشكالية بهذا الصدد.

‫وبشكل عام، ينبغي لأي شخص يعاني من ارتفاع ضغط الدم أو مشاكل في القلب ‫استشارة الطبيب أو الصيدلي. وإذا لم تكن أعراض نزلة البرد شديدة جدا، ‫فيمكن اللجوء إلى تدابير بديلة مثل شرب الكثير من السوائل والحصول على ‫قسط كاف من النوم والراحة لتخفيف متاعب نزلة البرد، في حين يمكن ‫الوقاية من نزلة البرد من خلال تلقي لقاح الإنفلونزا وغسل اليدين ‫بانتظام واتباع نمط حياة صحي.