ناشطة فلسطينية للأناضول: استهداف مشافي غزة سياسة إبادة ممنهجة

قالت الناشطة والباحثة الفلسطينية هالة شومان إن العدوان الإسرائيلي على البنية التحتية الصحية في قطاع غزة تستهدف الأمهات والأطفال والأسر وبالتالي أجيالا بأكملها، ويشكل امتدادا لعملية الإبادة الجماعية.

جاء ذلك في تصريح أدلت به للأناضول على هامش جلسة لمحكمة غزة في إسطنبول، حيث أشارت شومان إلى المشاكل التي تواجهها الأمهات والأطفال والأسر في قطاع غزة بسبب الهجمات الإسرائيلية.

ومحكمة غزة مبادرة دولية مستقلة، أسسها في العاصمة البريطانية لندن في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 أكاديميون ومثقفون ومدافعون عن حقوق الإنسان وممثلو منظمات مدنية، بسبب إخفاق المجتمع الدولي تماما في تطبيق القانون الدولي بقطاع غزة.

وتُعقد الجلسات الختامية في قاعة جميل بيرسل بجامعة إسطنبول، وتسمع خلالها المحكمة شهادات حول جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة، فضلا عن تقييمات خبراء في القانون الدولي.

وخلال الجلسات، يتم عرض شهادات ووثائق وتحليلات توثق المأساة الإنسانية في القطاع، على أن تعلن المحكمة قرارها النهائي اليوم الأحد.

وأوضحت شومان أن إسرائيل تستهدف بشكل ممنهج النظام الصحي في قطاع غزة بما في ذلك المستشفيات وعيادات الولادة وأطباء التوليد والقابلات، مؤكدة أن الهجمات على البنية التحتية المدنية الداعمة لحماية الصحة الإنجابية تعتبر امتدادا للإبادة الجماعية.

وأشارت إلى أنه منذ أن بدأت إسرائيل حربها على قطاع غزة، تعرض الشعب الفلسطيني هناك للعنف الجسدي والجنسي، وأنجبت النساء الحوامل في ظروف صعبة، وفقدت الأمهات والأطفال حياتهم أثناء الولادة وبعدها بسبب نقص الرعاية الصحية.

وأضافت شومان أن السلطات الإسرائيلية اعترفت مرارا وتكرارا باستهداف الحوامل على وجه التحديد، قائلة "يتم استهداف الأسر بشكل منهجي ومهاجمتها، وتحويل الحمل إلى تجربة مخيفة ومؤلمة للغاية".

إسرائيل تبيد العائلات

وأشارت شومان إلى استشهاد أكثر من 60 ألف فلسطيني منذ بداية حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، إضافة إلى إبادة آلاف العائلات.

وقالت: جميع هذه العائلات أُبيدت. لن يعود مجتمع غزة كما كان بعد هذه الإبادة الجماعية، ولن تعود العائلات التي مُحيت أسماؤها إلى الأبد.

ولفت شومان إلى أن آلاف الأطفال الذين قتلتهم إسرائيل هم آخر أفراد عائلاتهم الباقين على قيد الحياة، مشيرة إلى أن هذا الوضع يعيق استمرار الأجيال في قطاع غزة.

وقالت: هذا كله جزء من أيديولوجية الاستعمار الاستيطاني، لأنك تريد الاستيطان في تلك الأراضي وتهجير الناس من أرضهم، لذلك تقتلهم وتهجرهم وتجلب المستوطنين الأجانب.

وفي تصريح للأناضول بعد عامين على الإبادة الجماعية الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، قال المدير العام لوزارة الصحة في غزة منير البرش للأناضول إن عدد المستشفيات العامة والخاصة في القطاع يبلغ 38، جميعها تعرضت للاستهداف المباشر.

وأكد أن الهجمات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل 1671 من الفرق الصحية وأصحاب التخصصات الطبية واعتقال 362 آخرين.

وأضاف أن القدرة الاستيعابية الحالية لا تتجاوز 2000 سرير بعدما كانت قبل الحرب تبلغ 6 آلاف سرير.