‫قواعد مهمة للحماية من متلازمة موت الرضيع المفاجئ

قالت الأكاديمية الأميركية لطب ‫الأطفال إن متلازمة موت الرضيع المفاجئ (Sudden Infant Death Syndrome) ‫تعني الموت غير المتوقع لرضيع عمره أقل من عام واحد، والذي يرجع إلى ‫أسباب عدة أبرزها النوم على البطن أو الجانب وارتفاع درجة الحرارة ‫والتعرض لدخان التبغ، بالإضافة إلى الاختناق الناجم عن تقاسم الفراش.

‫ولحماية الرضيع من خطر هذه المتلازمة، أوصت الأكاديمية باتباع القواعد ‫المهمة التالية، التي تضمن النوم الآمن للرضيع:

‫- الاستلقاء على الظهر دائما:

‫ينبغي أن ينام الأطفال الرضع دائما على ظهورهم، وفي منطقة نوم خاصة بهم ‫منفصلة عن الآخرين.

‫- سرير مناسب:

ينبغي استخدام سرير للأطفال أو سرير جانبي بمرتبة ثابتة ومسطحة وملاءة ‫مناسبة.

– لا للنوم على الأريكة أو المقعد بذراعين:

‫لا تدع طفلك ينام على أريكة أو مقعد بذراعين أو في مقاعد مثل أرجوحات ‫الأطفال أو مقاعد السيارة (إلا أثناء ركوب السيارة).

‫- منطقة نوم خالية:

ينبغي إزالة البطانيات السائبة والوسائد والدمى المحشوة ومصدات الأطفال ‫والأشياء الناعمة الأخرى من السرير.

‫- الرضاعة الطبيعية والإقلاع عن التدخين:

‫تعمل الرضاعة الطبيعية على تقوية جهاز المناعة لدى الطفل. كما ينبغي ‫تجنب التدخين بالقرب من الطفل، وخاصة في الغرف، التي ينام فيها.

المصدر: الألمانية

