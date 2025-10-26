قواعد مهمة للحماية من متلازمة موت الرضيع المفاجئ
قالت الأكاديمية الأميركية لطب الأطفال إن متلازمة موت الرضيع المفاجئ (Sudden Infant Death Syndrome) تعني الموت غير المتوقع لرضيع عمره أقل من عام واحد، والذي يرجع إلى أسباب عدة أبرزها النوم على البطن أو الجانب وارتفاع درجة الحرارة والتعرض لدخان التبغ، بالإضافة إلى الاختناق الناجم عن تقاسم الفراش.
ولحماية الرضيع من خطر هذه المتلازمة، أوصت الأكاديمية باتباع القواعد المهمة التالية، التي تضمن النوم الآمن للرضيع:
- الاستلقاء على الظهر دائما:
ينبغي أن ينام الأطفال الرضع دائما على ظهورهم، وفي منطقة نوم خاصة بهم منفصلة عن الآخرين.
- سرير مناسب:
ينبغي استخدام سرير للأطفال أو سرير جانبي بمرتبة ثابتة ومسطحة وملاءة مناسبة.
– لا للنوم على الأريكة أو المقعد بذراعين:
لا تدع طفلك ينام على أريكة أو مقعد بذراعين أو في مقاعد مثل أرجوحات الأطفال أو مقاعد السيارة (إلا أثناء ركوب السيارة).
- منطقة نوم خالية:
ينبغي إزالة البطانيات السائبة والوسائد والدمى المحشوة ومصدات الأطفال والأشياء الناعمة الأخرى من السرير.
- الرضاعة الطبيعية والإقلاع عن التدخين:
تعمل الرضاعة الطبيعية على تقوية جهاز المناعة لدى الطفل. كما ينبغي تجنب التدخين بالقرب من الطفل، وخاصة في الغرف، التي ينام فيها.