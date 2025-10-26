طبيبة فلسطينية: المساعدات لا تكفي ما دامت إسرائيل تهاجم غزة

قالت الطبيبة الفلسطينية غادة كرمي إن المساعدات المقدمة لغزة لن تكون كافية ما دامت إسرائيل مستمرة في هجماتها وعدوانها على القطاع.

جاء ذلك خلال حديثها للأناضول على هامش الجلسة الختامية لمحكمة غزة الرمزية في إسطنبول.

وهذه المحكمة مبادرة دولية مستقلة أسسها أكاديميون ومثقفون ومدافعون عن حقوق الإنسان وممثلو منظمات مدنية بالعاصمة البريطانية لندن في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بسبب إخفاق المجتمع الدولي تماما في تطبيق القانون الدولي بقطاع غزة.

وأكدت كرمي أن العاملين في مجال الرعاية الصحية بغزة يبذلون قصارى جهدهم لخدمة المرضى، وأن كثيرا من الفلسطينيين يفقدون أرواحهم بسبب قلة الموارد.

وشددت على أن زيادة المساعدات الإنسانية المقدمة إلى غزة وحدها لن تكفي، مضيفة أنه "يجب أن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار. يجب أن ينتهي عدوان إسرائيل على غزة".

وذكَّرت بأن إسرائيل واصلت إبادتها الجماعية في غزة طوال أكثر من عامين، وقالت: "لذلك فإن الضرر الذي يلحق بالصحة النفسية للمواطنين بغزة، لا سيما الأطفال، أمر لا أستطيع حتى تخيله".

وأعربت عن امتنانها لجميع الدول التي استقبلت وعالجت مرضى من غزة، مؤكدة أن لتركيا دورا خاصا في هذا الشأن.

ومنذ سريان الاتفاق، وثق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أكثر من 80 خرقا إسرائيليا حتى مساء الأحد، مما أسفر عن استشهاد 97 فلسطينيا وإصابة أكثر من 230 آخرين.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة خلفت 68 ألفا و519 شهيدا، و170 ألفا و382 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وألحقت دمارا عمّ 90%من البنى التحتية المدنية في القطاع.