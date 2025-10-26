جمعية ألمانية: ‫هشاشة العظام تهاجم النساء بعد انقطاع الطمث

قالت الجمعية الألمانية لانقطاع ‫الطمث إن هشاشة العظام تهاجم النساء بصفة خاصة بعد انقطاع الطمث.

‫وأوضحت الجمعية أنه مع بداية انقطاع الطمث يتغير التوازن الهرموني بشكل ‫جذري، وينخفض إنتاج هرمون الإستروجين بشكل ملحوظ، مما يؤثر بالسلب على ‫صحة العظام. حيث يتسارع فقدان العظام الطبيعي، بينما يتباطأ تكوينها، ‫مما يؤدي لفقدان كثافة العظام، وبالتالي يزداد خطر الإصابة بالكسور ‫بشكل ملحوظ.

وإلى جانب التغيرات الهرمونية هناك أسباب للإصابة بهشاشة العظام تشمل:

‫- التاريخ العائلي

‫- نقص الكالسيوم وفيتامين "د"

– أمراض الغدة جار الدرقية التي تؤثر على أيض العظام

‫- قلة ممارسة الرياضة

‫- التدخين

‫- اضطرابات الأكل

‫- داء الأمعاء الالتهابي المزمن

‫- الأمراض الروماتيزمية

– اضطرابات الأيض

‫كيفية التشخيص

‫ويعد قياس كثافة العظام إجراء تشخيصيا مهما، ويتضمن استخدام ‫الأشعة السينية لقياس محتوى المعادن في العظام عادة في العمود الفقري ‫القطني وعنق الفخذ.

‫ويشير ما يسمى "تي-سكور" (T-score) إلى وجود فقدان في العظام.

‫كما تقدم فحوصات الدم معلومات مهمة حول ذلك؛ حيث يتم التحقق من مستويات ‫الكالسيوم وفيتامين "د" والفوسفات وغيرها من القيم المهمة لأيض العظام.

‫سبل المواجهة

ولمواجهة خطر الإصابة بهشاشة العظام والعواقب الوخيمة المترتبة عليه ‫ينبغي للمرأة في مرحلة انقطاع الطمث المواظبة على ممارسة الرياضة، حيث ‫تزيد الرياضة من القدرة على الحركة وكتلة العضلات.

‫ومن المهم أيضا تناول الأغذية الغنية بالكالسيوم وفيتامين "د" لأهميتها ‫لصحة العظام، مع العمل على إنقاص الوزن الزائد والإقلاع عن التدخين.

علاج دوائي

‫ويهدف العلاج الدوائي في المقام الأول إلى تقليل خطر الإصابة بكسور ‫العظام، ويمكن تقسيم هذه الأدوية إلى مجموعتين:

‫· الأدوية المضادة للامتصاص: حث تبطئ فقدان كثافة العظام، ‫وتشمل البيسفوسفونات أو معدلات مستقبلات الإستروجين الانتقائية ‫(SERMs) مثل رالوكسيفين. وتحاكي هذه الأخيرة تأثير الإستروجين في حماية ‫العظام، دون أن تكون هرمونات بحد ذاتها.

‫· الأدوية المقوية للعظام: تعزز هذه المواد الفعالة تكوين العظام، ‫بما في ذلك هرمون الغدة جار الدرقية الذي يعمل على تنظيم أيض الكالسيوم ‫وتقوية العظام.