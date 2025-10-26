اللون الأخضر للبراز.. غير ضار أم علامة تحذيرية؟
في بعض الأحيان يتحول لون البراز إلى الأخضر. فما أسباب ذلك؟
للإجابة عن هذا السؤال، أورد موقع "أبونيت.دي" أن اللون الأخضر للبراز له أسباب عدة، منها ما هو بسيط ومنها ما هو خطير.
أسباب بسيطة
وأوضح الموقع، الذي يعد البوابة الرسمية للصيادلة الألمان، أن الأسباب البسيطة للون الأخضر للبراز تتمثل في تناول أغذية ذات لون أخضر كالخضروات الخضراء المحتوية على صبغة الكلوروفيل مثل البروكلي والسبانخ.
ومن الأطعمة والمشروبات الأخرى، التي قد تسبب ذلك: التوت الأزرق والأفوكادو والتفاح الأخضر والأعشاب مثل الريحان والكزبرة والبقدونس والفستق.
وعادة ما يعود لون البراز إلى طبيعته بعد يوم أو يومين، شريطة عدم الاستمرار في تناول الأطعمة الملونة بكميات كبيرة.
ويمكن أن تسبب الملونات الغذائية الخضراء أو الزرقاء أو البنفسجية تحول لون البراز إلى الأخضر عند اختلاط العصارة الهضمية بالمواد الملونة.
وقد يكون اللون الأخضر للبراز أثرا جانبيا لبعض الأدوية، حيث يمكن أن تغير المضادات الحيوية بكتيريا الأمعاء، مما يؤدي أحيانا إلى ظهور بقع لونية غير متوقعة.
كما يمكن أن تسبب بعض الأدوية إسهالا شبيها بالعصارة الصفراوية، والذي يبدو أيضا مائلا للون الأخضر.
أسباب خطيرة
وأشار “أبونيت.دي” إلى أن اللون الأخضر للبراز قد يرجع أيضا إلى أسباب خطيرة مثل العدوى، خاصة إذا كانت العصارة الصفراوية موجودة في البراز.
وفي بعض الأحيان، يكون البراز الأخضر أحد أعراض متلازمة القولون العصبي أو التهابات الأمعاء (مثل التهاب القولون التقرحي ومرض كرون).
وبعد استئصال المرارة، قد تدخل المزيد من العصارة الصفراوية مؤقتا إلى الجهاز الهضمي، مما يسبب إسهالا مائلا للون الأخضر.
وبشكل عام، ينبغي استشارة الطبيب في حالة استمرار اللون الأخضر للبراز على مدار فترة طويلة، وإذا كان مصحوبا بأعراض أخرى مثل ألم البطن والحمى والقيء وفقدان الوزن.