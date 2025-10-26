‫اللون الأخضر للبراز.. غير ضار أم علامة تحذيرية؟

في بعض الأحيان يتحول لون البراز ‫إلى الأخضر. فما أسباب ذلك؟

‫للإجابة عن هذا السؤال، أورد موقع "أبونيت.دي" أن اللون الأخضر للبراز ‫له أسباب عدة، منها ما هو بسيط ومنها ما هو خطير.

‫أسباب بسيطة

‫وأوضح الموقع، الذي يعد البوابة الرسمية للصيادلة الألمان، أن الأسباب ‫البسيطة للون الأخضر للبراز تتمثل في تناول أغذية ذات لون أخضر ‫كالخضروات الخضراء المحتوية على صبغة الكلوروفيل مثل البروكلي والسبانخ.

‫ومن الأطعمة والمشروبات الأخرى، التي قد تسبب ذلك: التوت الأزرق ‫والأفوكادو والتفاح الأخضر والأعشاب مثل الريحان والكزبرة والبقدونس ‫والفستق.

‫وعادة ما يعود لون البراز إلى طبيعته بعد يوم أو يومين، شريطة عدم ‫الاستمرار في تناول الأطعمة الملونة بكميات كبيرة.

‫ويمكن أن تسبب الملونات الغذائية الخضراء أو الزرقاء أو البنفسجية ‫تحول لون البراز إلى الأخضر عند اختلاط العصارة الهضمية بالمواد ‫الملونة.

وقد يكون اللون الأخضر للبراز أثرا جانبيا لبعض الأدوية، حيث يمكن أن ‫تغير المضادات الحيوية بكتيريا الأمعاء، مما يؤدي أحيانا إلى ظهور بقع ‫لونية غير متوقعة.

كما يمكن أن تسبب بعض الأدوية إسهالا شبيها بالعصارة الصفراوية، والذي ‫يبدو أيضا مائلا للون الأخضر.

‫أسباب خطيرة

وأشار “أبونيت.دي” إلى أن اللون الأخضر للبراز قد يرجع أيضا إلى أسباب ‫خطيرة مثل العدوى، خاصة إذا كانت العصارة الصفراوية موجودة في البراز.

‫وفي بعض الأحيان، يكون البراز الأخضر أحد أعراض متلازمة القولون العصبي ‫أو التهابات الأمعاء (مثل التهاب القولون التقرحي ومرض كرون).

‫وبعد استئصال المرارة، قد تدخل المزيد من العصارة الصفراوية مؤقتا إلى ‫الجهاز الهضمي، مما يسبب إسهالا مائلا للون الأخضر.

وبشكل عام، ينبغي استشارة الطبيب في حالة استمرار اللون الأخضر للبراز ‫على مدار فترة طويلة، وإذا كان مصحوبا بأعراض أخرى مثل ألم البطن والحمى ‫والقيء وفقدان الوزن.