لماذا تصيب متلازمة القولون العصبي النساء أكثر من الرجال؟

يشعر الأشخاص المصابون بمتلازمة القولون العصبي بالخجل من حالتهم، وتظهر الأبحاث أنهم يواجهون مواقف رافضة حتى من الأطباء، مما يوحي بأن أعراضهم مجرد وهم، الأمر الذي قد يدفعهم للجوء لوسائل التواصل الاجتماعي ووصفاته العلاجية غير المستندة إلى دليل.

فما هي هذه المتلازمة؟ وكيف يمكن التعامل معها؟ ولماذا تصيب النساء أكثر من الرجال؟ تشارك الدكتورة لورين مانينغ المحاضرة في علم التغذية والتغذية البشرية في جامعة لا تروب الأسترالية صحيفة الإندبندنت إجابات هذه الأسئلة.

تعرف متلازمة القولون العصبي بأنها اضطراب معقد يؤثر على الرسائل التي ترسلها الشبكة العصبية المعروفة باسم محور الدماغ والأمعاء.

يعاني الأشخاص المصابون بهذه الحالة من حركات أمعاء غير متوقعة وغير مريحة، مثل الإسهال والإمساك، وقد تشمل الأعراض الأخرى ألم الحوض والصداع والإرهاق، مما يؤثر بشكل كبير على جودة الحياة.

لا يزال السبب الدقيق للإصابة بمتلازمة القولون العصبي غير واضح، ولكن العلماء يعرفون أن الرسائل بين الدماغ والأمعاء تخرج عن مسارها الصحيح، ويمكن لضغوطات الحياة اليومية أن تسرّع أو تبطئ هذه الرسائل.

وينتج عن ذلك زيادة في تفاعل الأمعاء حيث تصبح حساسة للغاية للطعام والتوتر والقلق، مما يؤدي إلى حركات أمعاء غير متوقعة.

الهرمونات تفاقم الأعراض

تشير الدراسات إلى أن النساء أكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة بمرتين من الرجال، وأن الأعراض أكثر شيوعا بين من تتراوح أعمارهن بين 18 و39 عاما، وتسبب لهن حرجا كبيرا.

قد يكون اختلاف أعراض متلازمة القولون العصبي لدى الرجال والنساء -ومدى شدتها- ناتجا عن اختلافات في الهرمونات.

يمتلك الرجال هرمون التستوستيرون أكثر من النساء، ويعتقد أن هذا الهرمون يساعد في الحماية من الإصابة بمتلازمة القولون العصبي، في المقابل يمكن أن تؤدي تقلبات هرموني الإستروجين والبروجسترون -وهما أكثر لدى النساء- إلى تفاقم الأعراض.

تؤثر هذه الهرمونات على سرعة حركة الطعام عبر الأمعاء، مما يسرّع أو يبطئ عدد مرات انقباض الأمعاء، وبالتالي يؤدي إلى الألم وأعراض أخرى مثل الإمساك والإسهال.

تزداد احتمالية تفاقم الأعراض لدى النساء خلال سنوات الإنجاب، كما تتفاقم الأعراض غالبا خلال فترة الحيض، وهي الفترة التي ينخفض ​​فيها مستوى الإستروجين والبروجسترون، وهناك أيضا أدلة حول زيادة احتمالية الإصابة بمتلازمة القولون العصبي لدى النساء المصابات بالانتباذ البطاني الرحمي أو متلازمة تكيس المبايض.