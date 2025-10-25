المشي مرتين أسبوعيا يحمي قلبك

توصلت دراسة جديدة إلى أن المشي لمدة 40 دقيقة (4 آلاف خطوة تقريبا) مرتين فقط أسبوعيا يمكن أن يقلل من خطر إصابة النساء الأكبر عمرا بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وأجرى الدراسة باحثون من مستشفى بريغهام والنساء في بوسطن بالولايات المتحدة، ونشرت نتائجها في المجلة البريطانية للطب الرياضي في 21 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وكتبت عنها صحيفة الديلي ميل البريطانية.

قام فريق البحث بتتبع عدد الخطوات الأسبوعية لأكثر من 13 ألف امرأة، بمتوسط ​​أعمار 71 عاما.

ودرس الباحثون البيانات التي جمعت بواسطة أجهزة تتبع اللياقة البدنية على مدى 7 أيام متتالية بين عامي 2011 و2015.

ووجدت الدراسة أن المشي 4 آلاف خطوة يوميا على الأقل مرة أو مرتين أسبوعيا ارتبط بانخفاض خطر الوفاة بنسبة 26% مقارنة بالنساء اللواتي لم يفعلن ذلك.

أي شيء خير من لا شيء

ارتبط المشي بمعدل 4 آلاف خطوة من مرة إلى مرتين أسبوعيا بانخفاض خطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 27% مقارنة بعدم الوصول إلى هذه العتبة في أي يوم من أيام الأسبوع.

وخفّض المشي 4 آلاف خطوة 3 مرات أسبوعيا خطر الوفاة لأي سبب من 27% إلى 40%. ولكن ظل خطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية كما هو.

وارتبطت زيادة عدد الخطوات اليومية لتصل إلى ما بين 5 آلاف و7 آلاف خطوة في 3 أيام أو أكثر أسبوعيا بانخفاض إضافي في خطر الوفاة لأي سبب، ولكن لم يكن لها تأثير كبير على انخفاض الوفيات المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

يستخدم مصطلح أمراض القلب والأوعية الدموية للإشارة إلى الأمراض التي تصيب القلب أو الأوعية الدموية، ومنها أمراض القلب التاجية، وقصور القلب، والسكتة الدماغية.

وقد يزيد ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة الكوليسترول، وداء السكري، والتدخين، وعدم انتظام ضربات القلب من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.