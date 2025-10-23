بعض منتجات فرد الشعر قد تسبب السرطان

خلصت دراسة جديدة إلى أن منتجات تمليس وفرد الشعر الكيميائية قد تزيد من خطر الإصابة بأنواع متعددة من السرطان بنسبة تبلغ 166%.

وأجرى الدراسة باحثون من جامعة إيموري في جورجيا في الولايات المتحدة، ونشرت نتائجها في مجلة المعهد الوطني للسرطان يوم 30 سبتمبر/أيلول الماضي، وكتبت عنها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

يثير وجود مادة الفورمالديهايد المسرطنة في علاجات فرد الشعر الكيميائية، مثل علاجات الكيراتين ومواد تصفيف الشعر، قلق الخبراء.

وفي محاولة لمعرفة الآثار الصحية الطويلة المدى لهذه المادة الكيميائية، حلل باحثون من جامعة إيموري في جورجيا بيانات من دراسة صحية طويلة الأمد شملت أكثر من 50 ألف امرأة أميركية.

وشملت الدراسة مشاركات تتراوح أعمارهن بين 35 و74 عاما، ولم يكن لديهن تاريخ شخصي للإصابة بسرطان الثدي، ولكن لديهن أخت واحدة على الأقل شُخِّصت بالمرض.

تم التسجيل في الدراسة بين عامي 2003 و2009، وتمت متابعة المشاركات حتى سبتمبر/أيلول 2021.

ارتفاع ملحوظ في خطر الإصابة بالسرطان

ركزت الدراسة على أنواع السرطان التي سجلت فيها 100 حالة على الأقل خلال فترة المتابعة، وفحصت ما إذا كانت المشاركات قد استخدمن علاجات تمليس وفرد الشعر الكيميائية خلال 12 شهرا التي سبقت انضمامهن إلى الدراسة.

ارتبط استخدام هذه المنتجات بارتفاع ملحوظ في مخاطر الإصابة بالسرطان، وكانت النساء اللواتي استخدمن علاجات تمليس وفرد الشعر الكيميائية أكثر عرضة للإصابة بسرطان البنكرياس بنسبة 166%، الذي يعد من أخطر أشكال المرض نظرا لافتقاره إلى اختبار فحص محدد، مما يصعّب الكشف المبكر عنه.

وكانت النساء اللواتي استخدمن علاجات تمليس وفرد الشعر الكيميائية أكثر عرضة للإصابة بسرطان الغدة الدرقية بنسبة 71%، وسرطان الغدد الليمفاوية اللاهودجكينية بنسبة 62%. ازداد الخطر بشكل أكبر بين النساء اللواتي استخدمن المنتجات أكثر من أربع مرات سنويا.

تضاف هذه الدراسة إلى مجموعة متزايدة من الأدلة التي تثير المخاوف بشأن الآثار الصحية الطويلة المدى لعلاجات الشعر الكيميائية، لا سيما بين الفئات الأكثر استخداما لها.

وحظر الاتحاد الأوروبي وعشر ولايات أميركية على الأقل استخدام الفورمالديهايد والمواد المطلقة للفورمالديهايد في منتجات العناية الشخصية.