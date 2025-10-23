بعض لقاحات كوفيد-19 قد تساعد في علاج السرطان

قد تحمل اللقاحات الأكثر استخداما ضد كوفيد-19 فائدة مفاجئة لبعض مرضى السرطان، إذ يبدو أنها تحفز جهاز المناعة لديهم لمساعدتهم على مقاومة الأورام.

فقد أظهرت أبحاث أولية نشرت أمس الأربعاء في مجلة نيتشر أن مرضى السرطان المتقدم في الرئة أو الجلد الذين يتلقون أدوية مناعية معينة عاشوا مدة أطول بشكل ملحوظ إذا كانوا قد تلقوا جرعة من لقاحي فايزر أو موديرنا خلال 100 يوم من بدء علاجهم.

ولا علاقة لهذه النتائج بعدوى فيروس كورونا، بل تشير الدراسة إلى أن الجزيء المسؤول عن فعالية تلك اللقاحات، وهو الحمض النووي الريبوزي المرسال يبدو أنه يساعد جهاز المناعة على الاستجابة بشكل أفضل للعلاجات المناعية الحديثة ضد السرطان، وفقا لباحثين من مركز "إم دي أندرسون" للسرطان في هيوستن وجامعة فلوريدا.

وقال الباحث الرئيسي الدكتور آدم جريبين من مركز إم دي أندرسون "يعمل اللقاح مثل صفارة إنذار تنشط الخلايا المناعية في أنحاء الجسم كافة"، مضيفا "نحن نجعل الأورام المقاومة للمناعة أكثر استجابة للعلاج المناعي".

يأتي ذلك في وقت أثار فيه وزير الصحة الأميركي روبرت كينيدي جونيور شكوكا حول لقاحات الحمض النووي الريبوزي المرسال، معلنا خفض تمويل بقيمة 500 مليون دولار لاستخدامات معينة لهذه التقنية.