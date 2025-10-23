القهوة تقلل الوهن.. كوب إضافي منها لن يضرك

يشتهي الكثير من الناس القهوة ويقدرونها، ولكن شعور الذنب يلاحقهم ظنا منهم أنهم قد شربوا منها أكثر من اللازم، خصوصا عند تقدمهم في العمر، وخشيتهم من تأثيراتها على الصحة.

لكن العلم يقول شيئا مختلفا، حيث كشفت دراسة عن ارتباط استهلاك القهوة بمعدل 4-6 أكواب (بحيث يبلغ حجم الكوب الواحد 125 مل) يوميا بانخفاض خطر الإصابة بالوهن.

وأجرى الدراسة باحثون من قسم العلوم الصحية في كلية العلوم بجامعة أمستردام الحرة الهولندية، ونُشرت نتائجها في المجلة الأوروبية للتغذية، وكتبت عنها صحيفة تلغراف البريطانية.

ويوضح البروفيسور طاهر مسعود المستشار السريري للجمعية الملكية لهشاشة العظام والطبيب الاستشاري في مستشفيات جامعة نوتنغهام التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية بالمملكة المتحدة للصحيفة أن "الوهن لا يعني فقط أن كبار السن يعانون من ضعف في الحركة، بل هم أيضا أكثر عرضة للسقوط، مما قد يزيد خطر الإصابة بكسور العظام، ويزيد احتمالية دخول المستشفى، بالإضافة إلى الوفاة المبكرة".

وأجرى الباحثون استطلاعا لآراء 1161 بالغا تزيد أعمارهم على 55 عاما من خلال دراسة الشيخوخة في أمستردام.

وتم تقييم الصحة البدنية للمشاركين باستخدام نموذج يُعرف باسم "نمط فريد للوهن ذي المكونات الخمسة" للدكتورة ليندا فريد التي طورته عام 2001، والذي يركز على بعض سمات الوهن، وهي فقدان الوزن غير المقصود والضعف والإرهاق وبطء المشي وقلة النشاط البدني.

مكونات فريدة

دعمت نتائج البحث فكرة أن تناول القهوة باعتدال إلى كميات كبيرة أدى إلى تحسن في هذه الجوانب، وبالتالي قد يقلل خطر الإصابة بالوهن لدى كبار السن.

وتؤيد الأبحاث فوائد شرب القهوة، حيث لكل من مكوناتها الفريدة دور في جعلها مصدرا غنيا بالفوائد الغذائية.

وتحتوي القهوة على الكافيين الذي يساعد في تقليل التعب وتعزيز اليقظة ويحسّن حركة العضلات، مما يعزز القدرة على الحركة ويقلل الضعف.

وتحتوي أيضا على البوليفينولات التي تتميز بخصائص مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، وقد يعزز مركّب أقل شهرة منها -وهو التريجونيلين- الصحة الإدراكية ويحسّن الذاكرة.

وتضيف ديل ستانفورد اختصاصية التغذية في مؤسسة القلب البريطانية للصحيفة "قد يرتبط تناول كوبين أو 3 أكواب من القهوة يوميا بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مقارنة بعدم شربها، ولكن شرب أكثر من 4 أو 5 أكواب من القهوة يوميا قد يزيد تناول الكافيين إلى ما يتجاوز الحد الأقصى اليومي الموصى به وهو 400 مليغرام".

وتشمل آثار الإفراط في تناول الكافيين ارتفاعا مؤقتا في ضغط الدم ومعدل ضربات القلب والقلق والغثيان والصداع، وقد يسبب اضطرابات في النوم.