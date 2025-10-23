‫القفز على الترامبولين يهدد الأطفال بقطع في الرباط الصليبي

حذر موقع "أبونيت.دي" من أن القفز ‫على الترامبولين يرفع خطر إصابة الأطفال الصغار بقطع في الرباط الصليبي ‫بالإضافة إلى كسور العظام وإصابات العمود الفقري؛ نظرا لأن المهارات ‫الحركية والتنسيقية لديهم لا تزال غير مكتملة، كما أن مفاصلهم غير ‫مستقرة للغاية.

‫وأضاف الموقع، الذي يعد البوابة الرسمية للصيادلة الألمان، أن الخطر ‫يزداد بصفة خاصة عندما يقفز عدة أطفال معا؛ حيث إنه في كثير من الأحيان ‫يسقط طفل على آخر أو يهبط بشكل خاطئ أو يسقط من الترامبولين.

‫وأضاف "أبونيت.دي" أنه غالبا ما تقع الحوادث أثناء ممارسة بعض الرياضات ‫الأخرى مثل كرة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة والتزلج، مشيرا إلى أنه ‫يمكن الاستدلال على الإصابة بقطع في الرباط الصليبي من خلال سماع صوت ‫"فرقعة" مصحوبا بتورم أو عدم استقرار فوري.

‫وتكمن خطورة الأمر في أن الأطفال الأصغر سنا لا يمكن إخضاعهم للجراحة ‫مثل البالغين؛ نظرا لأن صفائح النمو لديهم لا تزال مفتوحة.

وتؤدي إصابات الركبة الخطيرة هذه في سن مبكرة إلى حرمان الأطفال من ‫الانخراط في الرياضات التنافسية لاحقا في معظم الحالات، كما يزداد خطر ‫الإصابة بالفصال العظمي بشكل كبير؛ حيث يصبح عمر الركبة فجأة أكبر من ‫عمر المريض بـ10 إلى 20 عاما.

‫ويمكن الوقاية من إصابة الطفل بقطع في الرباط الصليبي من خلال اتخاذ ‫تدابير الوقاية اللازمة عند ممارسة القفز على الترامبولين كأن يقفز ‫الطفل بمفرده ويتعلم طريقة هبوط سليمة والقفز حافي القدمين، بالإضافة ‫إلى التأكد من متانة وسلامة جهاز الترامبولين.