‫هكذا تتعامل مع تشنجات الحمى لدى الأطفال

قال الدكتور الألماني تيم نيهوس ‫إن سبب تشنجات الحمى لدى الأطفال غير معلوم على وجه الدقة حتى الآن، غير ‫أنه من المرجح أنها ترجع إلى التغير السريع في درجة حرارة الجسم.

‫وأوضح كبير الأطباء في مركز طب الأطفال والمراهقين في مستشفى هيليوس ‫كلينيكوم كريفيلد أن تشنجات الحمى تصيب الوالدين بالذعر والهلع؛ حيث ‫يقلب الطفل عينيه ويرتعش جسده ويفقد وعيه لفترة وجيزة. وعلى الرغم من ‫أن تشنجات الحمى تبدو خطيرة، فإنها في نهاية المطاف غير ضارة؛ حيث ‫إنها لا تتسبب في تلف الدماغ.

وعلى الرغم من أن تشنجات الحمى لا تؤدي إلى أضرار دائمة قد يتعرض الطفل أثناء ‫نوبة التشنجات للإصابة.

‫وللحيلولة دون حدوث ذلك، ينبغي للوالدين البقاء مع الطفل وتهدئته، كما ‫ينبغي أن يستلقي الطفل على جانبه ويتخذ وضعية مستقرة مع إبقاء فمه وأنفه ‫مفتوحين، مع مراعاة إرخاء الملابس الضيقة قليلا للسماح للطفل بالتنفس ‫بشكل أفضل.

‫ولا يجوز إعطاء الطفل أي طعام أو شراب أثناء نوبة التشنجات؛ نظرا لخطر ‫تعرضه للاختناق.

ومن المهم أيضا تبطين الأشياء الصلبة القريبة من الطفل مثل أرجل ‫الطاولات والأَسرّة بالأغطية والوسائد، وذلك للحد من خطر الإصابة.

‫وأضاف الدكتور نيهوس أن هناك أدوية يمكن استخدامها لعلاج تشنجات الحمى، ‫مشيرا إلى أن الأدوية الخافضة للحرارة لا تمنع حدوث تشنجات الحمى.

‫وعلى أي حال، ينبغي دائما استشارة الطبيب لتحديد ما إذا كانت تشنجات ‫الحمى تنذر بالإصابة بمرض آخر خطير مثل التهاب السحايا أو الصرع.