مسؤول بمنظمة الصحة:‭ ‬الهند لا تزال بحاجة إلى بذل جهود إضافية لحل أزمة دواء السعال السام

قال روتيندو كوانا المسؤول في منظمة الصحة العالمية لرويترز إن الهند لا تزال بحاجة إلى القيام بالمزيد من العمل لوقف مبيعات شراب علاج السعال السام، على الرغم من إحراز بعض التقدم، وذلك بعد وفاة 24 طفلا على الأقل بعد تناول دواء محلي الصنع.

وتوفي الأطفال بعد تناول شراب كولدريف لعلاج السعال الذي تصنعه شركة سريسان للأدوية، والذي أظهرت الاختبارات احتواءه على مادة ثنائي إيثيلين جلايكول السامة بكميات تقارب 500 ضعف الحد المسموح به.

وجاءت هذه النتائج بعد عامين فقط من التعهدات العالمية بتشديد نظام (الرقابة على الأدوية) بعد وفاة ما لا يقل عن 300 طفل حول العالم بسبب سموم مماثلة في أدوية شراب مصنوعة في الهند وإندونيسيا.

لكن منظمة الصحة العالمية قالت إن مشاكل التنفيذ لا تزال قائمة.

وقال كوانا "أحرزوا بعض التقدم" في إشارة إلى متطلب جديد يلزم باختبار الأدوية في الهند للكشف عن الملوثات مثل ثنائي الإيثيلين والإيثيلين جلايكول قبل التصدير.

ومع ذلك، لا يوجد مثل هذا المتطلب بالنسبة لأدوية الشرب التي تباع محليا وهي "فجوة تنظيمية" أشارت إليها منظمة الصحة العالمية.