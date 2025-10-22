مجلس الصحة الخليجي: أولياء الأمور الركيزة الأساسية في بناء الوعي الصحي لدى الأطفال

أكد مجلس الصحة الخليجي أن دور أولياء الأمور يمثل الركيزة الأساسية في بناء الوعي الصحي لدى الأطفال والمراهقين، مشيرا إلى أن العادات الغذائية والنشاط البدني تبدأ من داخل المنزل، وأن القدوة اليومية للوالدين هي العامل الأهم في الوقاية من السمنة وتعزيز الثقة بالنفس والمظهر الإيجابي.

وأوضح المجلس ضمن حملته التوعوية #وازنها أن الوقاية تبدأ من سلوك الأسرة، من خلال تشجيع الأطفال على تناول غذاء متوازن متنوع، وتحديد أوقات منتظمة للوجبات والنوم، وتقليل فترات الجلوس الطويلة أمام الشاشات، إلى جانب ممارسة النشاط البدني كجزء من الروتين العائلي اليومي.

وبين أن السمنة قد تظهر في علامات مبكرة يسهل ملاحظتها مثل الزيادة غير الطبيعية في كتلة الجسم، التعب عند بذل المجهود، أو آلام المفاصل، وأن التدخل المبكر من قبل الأسرة يسهم في الحد من مضاعفاتها على المدى الطويل.

كما شدد المجلس على أهمية الانتباه للجوانب النفسية للأطفال والمراهقين، إذ يمكن أن تؤدي السمنة أو التعليقات السلبية حول المظهر إلى انخفاض تقدير الذات واللجوء إلى الأكل العاطفي أو العزلة الاجتماعية.

وأشار مجلس الصحة الخليجي إلى أن الرسائل التي يتلقاها الطفل عن جسده ومظهره من والديه ومجتمعه تشكل صورته الذاتية المستقبلية، داعيا إلى تبني أساليب تشجيعية إيجابية في الحوار حول الغذاء والصحة والمظهر، بعيدا عن النقد أو المقارنة، مع الحرص على غرس مفهوم الجمال الطبيعي والتوازن النفسي والجسدي.

واختتم المجلس بالتأكيد على أن الوعي الأسري هو حجر الأساس في بناء جيل يتمتع بصحة جسدية ونفسية متوازنة، داعيا أولياء الأمور إلى الاطلاع على الأدلة الإرشادية والمواد التوعوية المتاحة عبر منصة "دليلك الصحي" ضمن حملة #وازنها.