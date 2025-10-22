مؤسسة حمد الطبية في قطر تطبق أحدث تقنية عالمية لعلاج الرجفان الأذيني لأول مرة بالشرق الأوسط

في إنجاز طبي جديد، بدأ مستشفى القلب التابع لمؤسسة حمد الطبية في قطر باستخدام أحدث تقنية متطورة لعلاج الرجفان الأذيني، لتكون بذلك أول مؤسسة طبية في الشرق الأوسط، وخارج الولايات المتحدة وأوروبا، تستخدم نظام "فارا فيو" (™FARAVIEW) المتطور.

ويعد الرجفان الأذيني أحد أكثر اضطرابات ضربات القلب شيوعا وخطورة مما يجعل النبضات سريعة وغير منتظمة، وقد يؤدي إلى مضاعفات جسيمة كالسكتات الدماغية وفشل عضلة القلب.

ويختص نظام فارافيو الجديد الذي طورته شركة "بوسطن العالمية" بعلاج "الرجفان الأذيني"؛ حيث يتيح للأطباء رؤية تفصيلية غير مسبوقة لأنسجة القلب، وتحديد المناطق المسؤولة عن اضطراب النبضات بدقة متناهية، مما يؤدي إلى تعزيز سلامة الإجراء الطبي وتقليل مدته من خلال استهداف الأنسجة غير الطبيعية بشكل مباشر دون التأثير على المناطق السليمة المحيطة بها، وذلك وفقا لبيان صادر عن مؤسسة حمد الطبية اليوم الأربعاء وصل إلى "الجزيرة صحة".

ويؤكد إدخال هذه التقنية جهود المؤسسة المستمرة لتطوير أدواتها العلاجية، وجاهزية كوادرها وبنيتها التحتية لاستيعاب أحدث الابتكارات الطبية بما يضمن للمرضى إجراءات أكثر أمانا، وتعافيا أسرع، ونتائج صحية أفضل على المدى الطويل.

ويعد هذا الإنجاز نقلة نوعية في مجال الفيزيولوجيا الكهربية للقلب، ويؤكد التزام مؤسسة حمد الطبية الراسخ بإستراتيجيتها الهادفة إلى استقطاب أحدث التقنيات التشخيصية والعلاجية، وضمان حصول كافة أفراد المجتمع في دولة قطر على أرقى مستويات الرعاية الطبية المتاحة عالميا.