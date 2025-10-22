حمض أميني يوجد في لحوم البقر والأسماك يسبب الاكتئاب

اكتشف فريق من الباحثين من معهد أبحاث الطب الحيوي في جيرونا وجامعة بومبيو فابرا ببرشلونة أن نوعا من الأحماض الأمينية يوجد في بعض الأغذية مثل لحوم البقر والأسماك يسبب أعراض الاكتئاب لدى البشر.

وأكد الباحثون أن تناول وجبات غذائية غنية بالحمض الذي يسمى البرولين مثل الجيلاتين ولحوم البقر وبعض الأسماك يزيد احتمال الإصابة بأعراض الاكتئاب.

وفي إطار الدراسة، قام الباحثون بقياس كمية الأحماض الأمينية التي يتناولها المتطوعون في التجربة ونوعها مع إخضاعهم لاستبيان لتقييم مدى شعورهم بالاكتئاب.

وقال الطبيب فيرناديز ريال طبيب الغدد الصماء ورئيس قسم العلوم الطبية: "لقد دهشنا من الصلة بين حمض البرولين وأعراض الاكتئاب لدى المتطوعين الذين شاركوا في الاستبيان".

وأضاف: "إن تحليلات الدم التي أجريت للمتطوعين أكدت الارتباط بين الاكتئاب وزيادة مستويات البلازما والبرولين في الدم".

وأشار الباحثون إلى أن النتائج أظهرت تأثير حمض البرولين على الحالة المزاجية للأشخاص الذين يحصلون عليه، وهي علاقة لم تكن تؤخذ في الاعتبار خلال الدراسات التي تتعلق بالاكتئاب".

جدير بالذكر أن الاكتئاب مرض يصيب النفس والجسم ويؤثر على طريقة التفكير والتصرف، ومن شأنه أن يؤدي إلى العديد من المشكلات، إذ إنه يُعد أحد أكثر الأمراض المنتشرة في العالم، وعادة لا يستطيع الأشخاص المصابون بمرض الاكتئاب الاستمرار بممارسة حياتهم اليومية كالمعتاد، وقد يصيب الاكتئاب جميع الفئات العمرية، فلا يقتصر على عمر أو جنس أو عرق أو فئة محددة.