‫بعد تنظير القولون.. تجنب هذه الأطعمة

أورد موقع "جيزوندهايتس ‫إنفورماتسيون.دي" الألماني أنه عادة ما يمكن تناول الطعام والشراب ‫مباشرة بعد تنظير القولون، ومع ذلك قد يضطر المريض إلى الانتظار بعض ‫الوقت، على سبيل المثال إذا تمت إزالة السلائل الكبيرة.

‫وأضاف الموقع المعني بالصحة أنه لحماية الأمعاء وإعادة بناء بكتيريا ‫الأمعاء ينبغي تجنب بعض المآكل كالأطعمة الدهنية والثقيلة والأُكَل ‫الحارة والوجبات السريعة، كما لا يجوز تناول كميات كبيرة من السكر.

‫ويعد الانتفاخ من الأعراض الشائعة بعد تنظير القولون، نظرا لأنه أثناء ‫تنظير القولون يتم نفخ الهواء أو غاز ثاني أكسيد الكربون في الأمعاء ‫للسماح لجدران الأمعاء بالتمدد وتصبح مرئية بوضوح. ويمكن للأطعمة ‫المسببة للغازات مثل البصل والبقوليات والفاصوليا أن تفاقم الأعراض ‫وتؤدي إلى آلام في البطن.

‫أطعمة سهلة الهضم

‫وبعد تنظير القولون، ينبغي اختيار أطعمة سهلة الهضم، ويعد البيض أو ‫الأرز أو البطاطس المسلوقة خيارا مثاليا بعد تنظير القولون. وتشمل ‫الأطعمة الحلوة سهلة الهضم عصيدة السميد أو الزبادي المحلى بقليل من ‫المربى أو العسل.

ومن المهم أيضا شرب الكثير من السوائل بعد تنظير القولون، نظرا لأن ‫الجسم سيفقد الكثير من الماء أثناء التبرز. لذلك، يفضل تعويض السوائل ‫بالماء والشاي والعصائر المخففة. كما يوفر الحساء، مثل مرق ‫الخضار، السوائل والفيتامينات.

‫يشار إلى أن تنظير القولون هو إجراء كشفي مهم يستخدم كاميرا صغيرة لفحص ‫الجزء الداخلي من الأمعاء، ويساعد هذا الإجراء في الكشف المبكر عن بعض ‫أمراض الأمعاء أو تشخيصها، بما في ذلك:

‫- سرطان القولون

– داء كرون

‫- التهاب القولون التقرحي

‫- داء الاضطرابات الهضمية (الداء البطني)

‫- متلازمة القولون العصبي

‫- التهاب الرتوج (الجيوب في جدار الأمعاء)