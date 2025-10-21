نصائح ذهبية للحفاظ على صحة البروستاتا
قالت الجمعية الألمانية لجراحة المسالك البولية إنه يمكن الحفاظ على صحة البروستاتا من خلال اتباع نمط حياة صحي يرتكز على:
- التغذية السليمة: ينبغي للرجال التركيز على المنتجات النباتية والحد من استهلاك الأطعمة ذات الأصل الحيواني، حيث ينبغي تفضيل اللحوم البيضاء (مثل الديك الرومي أو الدجاج) عند تناول اللحوم والإقلال من تناول النقانق المدخنة والمملحة أو الامتناع عنها، كما ينبغي الإكثار من الخضراوات والفواكه، مع اختيار الحبوب الكاملة بدلا من منتجات الدقيق الأبيض.
- المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية (يفضل يوميا)
- الإقلاع عن التدخين
وأشارت الجمعية إلى أن اتباع نمط حياة صحي لا يحول دون الإصابة بمشاكل البروستاتا، نظرا لأن هناك عوامل خطورة أخرى لا يمكن التأثير عليها مثل التقدم في العمر (بدءا من عمر 40 سنة) والاستعداد الوراثي.
أعراض التضخم
لذا ينبغي للرجل الانتباه إلى بعض العلامات التحذيرية الدالة على تضخم البروستاتا والمتمثلة في مشاكل التبول مثل ضعف تدفق البول وتقطيره ليلا وكثرة التبول.
جدير بالذكر أن البروستاتا هي غدة بحجم حبة الكستناء تقع أسفل المثانة وتحيط بالجزء العلوي من مجرى البول. وإذا تضخمت بشكل كبير، فإنها تضغط على المثانة وتضيق مجرى البول.