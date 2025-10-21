‫نصائح ذهبية للحفاظ على صحة البروستاتا

قالت الجمعية الألمانية لجراحة ‫المسالك البولية إنه يمكن الحفاظ على صحة البروستاتا من خلال اتباع نمط ‫حياة صحي يرتكز على:

‫- التغذية السليمة: ينبغي للرجال التركيز على المنتجات النباتية والحد ‫من استهلاك الأطعمة ذات الأصل الحيواني، حيث ينبغي تفضيل اللحوم البيضاء ‫(مثل الديك الرومي أو الدجاج) عند تناول اللحوم والإقلال من تناول ‫النقانق المدخنة والمملحة أو الامتناع عنها، كما ينبغي الإكثار من ‫الخضراوات والفواكه، مع اختيار الحبوب الكاملة بدلا من منتجات الدقيق ‫الأبيض.

‫- المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية (يفضل يوميا)

‫- الإقلاع عن التدخين

‫وأشارت الجمعية إلى أن اتباع نمط حياة صحي لا يحول دون الإصابة بمشاكل ‫البروستاتا، نظرا لأن هناك عوامل خطورة أخرى لا يمكن التأثير عليها مثل ‫التقدم في العمر (بدءا من عمر 40 سنة) والاستعداد الوراثي.

أعراض التضخم

‫لذا ينبغي للرجل الانتباه إلى بعض العلامات التحذيرية الدالة على تضخم ‫البروستاتا والمتمثلة في مشاكل التبول مثل ضعف تدفق البول وتقطيره ليلا ‫وكثرة التبول.

‫جدير بالذكر أن البروستاتا هي غدة بحجم حبة الكستناء تقع أسفل المثانة ‫وتحيط بالجزء العلوي من مجرى البول. وإذا تضخمت بشكل كبير، فإنها تضغط ‫على المثانة وتضيق مجرى البول.