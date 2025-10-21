مؤسسة حمد الطبية في قطر تحصل على شهادات المعيار الذهبي لمنظمة بلانتري

حصلت مؤسسة حمد الطبية في قطر على اعتماد دولي لتميزها في تعزيز الرعاية المرتكزة على الفرد، إذ تم تكريم 4 من مرافقها وخدماتها خلال المنتدى العالمي للرعاية المرتكزة على الفرد التابع لمنظمة بلانتري، الذي عقد في مدينة بالتيمور بالولايات المتحدة الأميركية في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وخلال الفعالية، حصل كل من: مركز الأمراض الانتقالية، ومركز صحة المرأة والأبحاث، ومركز "عناية" للرعاية التخصصية، وخدمات التمريض الخاص رسميا على شهادة بلانتري الذهبية للإنجازات الأخيرة لهذه المرافق والخدمات. وقد حصل مركز الأمراض الانتقالية على الشهادة الذهبية مع مرتبة الشرف وهي أعلى مستوى تمنحه منظمة بلانتري الدولية، وهذا وفق بيان صادر عن المؤسسة وصل إلى الجزيرة صحة اليوم الاثنين.

وتعكس هذه الإنجازات التزام مؤسسة حمد الطبية بالرعاية الحانية المبنية على التعاون ومشاركة المريض والأسرة كأساس لتقديم الرعاية الصحية، كما تظهر هذه الشهادات مدى حرص المؤسسة على مواصلة التوافق مع أفضل الممارسات العالمية لضمان تجربة رعاية صحية شاملة ومتميزة من الناحية السريرية والإنسانية.

يعد منتدى بلانتري العالمي للرعاية المرتكزة على الفرد أحد أبرز المؤتمرات العالمية التي تركز على تحسين تجارب الرعاية الصحية. يجمع هذا الحدث السنوي القادة في قطاع الرعاية الصحية، والأطباء، والمناصرين لحقوق المرضى، وخبراء السياسات الصحية من جميع أنحاء العالم لتبادل الرؤى والابتكارات. وقد استضاف المنتدى هذا العام وفودا من أكثر من 30 دولة، مما وفر فرصة للتعاون والتعلم على المستوى الدولي.

يقوم برنامج الاعتماد لمنظمة بلانتري بتقييم مدى تفاعل مؤسسات الرعاية الصحية مع المرضى وعائلاتهم والموظفين والمجتمعات المحلية في تصميم رعاية صحية تتسم بالتعاطف والاحترام والتعاون.

وتشكل هذه الجوائز الدولية علامة بارزة في تطبيق قيم الرعاية المرتكزة على الفرد على مستوى مرافق مؤسسة حمد الطبية، كما تعزز مكانة دولة قطر كقائد في تقديم رعاية صحية عالية الجودة تركز على المريض.