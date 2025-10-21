‫الملوثات في غبار المنزل.. هكذا تحمي الأطفال

قالت الرابطة الاتحادية الألمانية لمنظمات ‫حماية المستهلك إنه إذا كانت هناك ملوثات شبه متطايرة في المنزل مثل بعض ‫الملدنات أو مواد العزل أو مثبطات اللهب أو مواد حفظ الخشب أو المبيدات ‫الحشرية، فمن المرجح أن ينتهي بها المطاف في غبار المنزل.

‫وأضافت الرابطة أن الأطفال الصغار، الذين يلعبون كثيرا على الأرض ويضعون ‫عادة كل شيء في أفواههم، معرضون بشكل خاص لهذه الملوثات.

تنظيف بالمكنسة الكهربائية

‫ولحماية الأطفال من المخاطر الصحية لهذه الملوثات ينبغي للوالدين تنظيف ‫الأرضيات بواسطة المكنسة الكهربائية بشكل متكرر، مع مسح الأرضية بقطعة ‫قماش مبللة بانتظام.

‫ومن الضروري أيضا تهوية المنزل باستمرار، مع مراعاة فتح النافذة على ‫مصراعيها.

‫منتجات خالية من المذيبات والعطور

وعند التنظيف، ينصح الآباء باستخدام منتجات لا تحتوي على مذيبات أو ‫عطور أو مواد حافظة؛ نظرا لأن المنظفات ومنتجات العناية المتخصصة مثل ‫ملمع الأثاث وبخاخات السجاد تلوث الهواء الداخلي دون داع.

‫وعند تجديد المنزل، ينبغي اختيار دهانات الجدران والأرضيات منخفضة ‫التلوث. ‫وينبغي أيضا تجنب السجاد المقاوم للأوساخ أو السجاد المزود بحماية من ‫البقع؛ فعلى الرغم من أن هذا السجاد قد يبدو معقولا للوهلة الأولى، ‫خاصة في المنازل، التي يوجد بها أطفال رضع أو صغار، إلا أن غالبا ما ‫تكون هذه المنتجات محمية من الاتساخ بعوامل عزل مثل ما يسمى بمركبات ‫الكربون العضوية الفلورية (PFCs وPFAS)، علما أن العديد من هذه ‫المركبات ضارة بالصحة ويمكن أن تتراكم في الجسم.