الملوثات في غبار المنزل.. هكذا تحمي الأطفال
قالت الرابطة الاتحادية الألمانية لمنظمات حماية المستهلك إنه إذا كانت هناك ملوثات شبه متطايرة في المنزل مثل بعض الملدنات أو مواد العزل أو مثبطات اللهب أو مواد حفظ الخشب أو المبيدات الحشرية، فمن المرجح أن ينتهي بها المطاف في غبار المنزل.
وأضافت الرابطة أن الأطفال الصغار، الذين يلعبون كثيرا على الأرض ويضعون عادة كل شيء في أفواههم، معرضون بشكل خاص لهذه الملوثات.
تنظيف بالمكنسة الكهربائية
ولحماية الأطفال من المخاطر الصحية لهذه الملوثات ينبغي للوالدين تنظيف الأرضيات بواسطة المكنسة الكهربائية بشكل متكرر، مع مسح الأرضية بقطعة قماش مبللة بانتظام.
ومن الضروري أيضا تهوية المنزل باستمرار، مع مراعاة فتح النافذة على مصراعيها.
منتجات خالية من المذيبات والعطور
وعند التنظيف، ينصح الآباء باستخدام منتجات لا تحتوي على مذيبات أو عطور أو مواد حافظة؛ نظرا لأن المنظفات ومنتجات العناية المتخصصة مثل ملمع الأثاث وبخاخات السجاد تلوث الهواء الداخلي دون داع.
وعند تجديد المنزل، ينبغي اختيار دهانات الجدران والأرضيات منخفضة التلوث. وينبغي أيضا تجنب السجاد المقاوم للأوساخ أو السجاد المزود بحماية من البقع؛ فعلى الرغم من أن هذا السجاد قد يبدو معقولا للوهلة الأولى، خاصة في المنازل، التي يوجد بها أطفال رضع أو صغار، إلا أن غالبا ما تكون هذه المنتجات محمية من الاتساخ بعوامل عزل مثل ما يسمى بمركبات الكربون العضوية الفلورية (PFCs وPFAS)، علما أن العديد من هذه المركبات ضارة بالصحة ويمكن أن تتراكم في الجسم.