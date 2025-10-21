‫الفُصال العظمي للركبة.. رياضات قوة التحمل الأكثر فعالية لتخفيف الألم

أورد موقع "أبونيت.دي" أن الأشخاص ‫المصابين بالفصال العظمي للركبة غالبا ما يعانون من الألم وقلة الحركة ‫بالإضافة إلى التورم وصوت الطحن المسموع، مشيرا إلى أن التمارين ‫الرياضية يمكنها أن تخفف الأعراض بشكل ملحوظ.

‫وأضاف الموقع، الذي يعد البوابة الرسمية للصيادلة الألمان، أن تحليل ‫جديد للدراسات الدولية يظهر أن رياضات قوة التحمل مثل المشي والسباحة ‫وركوب الدراجات الهوائية ليست آمنة فحسب، بل هي الأكثر فعالية أيضا في ‫تخفيف الألم.

‫مراجعة واسعة النطاق

‫وحدد فريق بحثي هذا الأمر بمساعدة مراجعة واسعة النطاق؛ إذ قام ‫الباحثون بتحليل 217 دراسة نشرت بين عامي 1990 و2024 ، وشملت أكثر من 15 ألف شخص مصاب، ووجدوا مجموعة متنوعة من العلاجات الرياضية، هي:

‫- تدريب قوة التحمل (التدريب اللاهوائي).

– تدريب المرونة.

‫- تدريب تقوية العضلات.

‫- تمارين حركية عصبية لتحسين التنسيق والتوازن.

‫- تدريب مختلط.

‫وبحث الفريق عن مدى تحسن الألم ووظيفة المفاصل وأداء المشي وجودة ‫الحياة. وتم تقييم حالة المشاركين بعد 4 أسابيع (تأثيرات قصيرة ‫المدى) و12 أسبوعا (تأثيرات متوسطة المدى) و24 أسبوعا (تأثيرات طويلة ‫المدى).

‫نتائج التحليل

‫وتوصل التحليل إلى النتائج التالية:

– كان لرياضات قوة التحمل مثل المشي والسباحة وركوب الدراجات الهوائية ‫تأثير إيجابي على الألم وأداء المشي وجودة الحياة حتى على المدى القصير. ‫وتبع ذلك تحسن في وظيفة المفاصل.

‫- تدريب تقوية العضلات والدمج بينهما: كان لكليهما تأثير إيجابي على ‫وظيفة المفاصل على المدى المتوسط.

‫- التمارين العصبية الحركية: تحسن أداء المشية على المدى القصير.

‫كما لم يغفل جانب السلامة؛ فقد أكد أحد التحليلات على مستوى السلامة ‫الجيد للعلاج بالتمارين الرياضية، ولم تسجل أي زيادة في الآثار ‫الجانبية مقارنة بمجموعة الضبط.

‫جدير بالذكر أن الفصال العظمي للركبة هو مرض تنكسي مزمن يحدث نتيجة ‫للتآكل والتلف في مفصل الركبة.