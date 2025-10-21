الشاي الأخضر.. فوائد ومحاذير
قال موقع "أبونيت.دي" الألماني إن الشاي الأخضر يتمتع بفوائد صحية جمة، حيث إنه غني بمضادات الأكسدة، التي تدعم جهاز المناعة.
وأضاف الموقع، الذي يعد البوابة الرسمية للصيادلة الألمان، أن الشاي الأخضر يعد مفيدا بصفة خاصة للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني، حيث إنه يعمل على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية من خلال مقاومة العمليات الالتهابية في الخلايا.
وتشير الأبحاث إلى أن شرب 4 أكواب من الشاي الأخضر يوميا يعمل على خفض كل من الكوليسترول ووزن الجسم ومؤشر كتلة الجسم.
امتصاص المعادن
وأضاف "أبونيت.دي" أن عمليات إنتاج الشاي الأسود تقلل بشكل كبير من محتوى مضادات الأكسدة في أوراق الشاي، مشيرا إلى أن الشاي الأخضر يحتوي على مستويات أعلى من مركبات "التانين"، مما قد يضعف امتصاص الجسم للمعادن.
لذلك، يجب على الأشخاص الذين يعانون من فقر الدم أو نقص الحديد، توخي الحذر عند تناول الشاي الأخضر، خاصة مع الوجبات، نظرا لأنه قد يعيق امتصاص الحديد.