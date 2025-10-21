‫الشاي الأخضر.. فوائد ومحاذير

قال موقع “أبونيت.دي” الألماني إن الشاي ‫الأخضر يتمتع بفوائد صحية جمة؛ حيث إنه غني بمضادات الأكسدة، التي تدعم ‫جهاز المناعة.

‫وأضاف الموقع، الذي يعد البوابة الرسمية للصيادلة الألمان، أن الشاي ‫الأخضر يعد مفيدا بصفة خاصة للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بداء السكري ‫من النوع الثاني؛ حيث إنه يعمل على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية من ‫خلال مقاومة العمليات الالتهابية في الخلايا.

‫وتشير الأبحاث إلى أن شرب أربعة أكواب من الشاي الأخضر يوميا يعمل على ‫خفض كل من الكوليسترول ووزن الجسم ومؤشر كتلة الجسم.

‫امتصاص المعادن

وأضاف “أبونيت.دي” أن عمليات إنتاج الشاي الأسود تقلل بشكل كبير من ‫محتوى مضادات الأكسدة في أوراق الشاي، مشيرا إلى أن الشاي الأخضر يحتوي ‫على مستويات أعلى من مركبات “التانين”، مما قد يضعف امتصاص الجسم ‫للمعادن.

لذلك، يجب على الأشخاص الذين يعانون من فقر الدم أو نقص الحديد، توخي ‫الحذر عند تناول الشاي الأخضر، خاصة مع الوجبات؛ نظرا لأنه قد يعيق ‫امتصاص الحديد.