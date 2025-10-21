السفير الفلسطيني في الدوحة ومنتدى الأطباء يشيدان بجهود قطر في دعم غزة

أشاد السفير الفلسطيني في قطر فايز أبو الرب، ومنتدى الأطباء الفلسطينيين في قطر، بالدعم المستمر والكبير الذي تقدمه دولة قطر للكوادر الفلسطينية في مختلف المجالات، والتي من أبرزها قطاع الصحة والعمل الإنساني.

جاء ذلك في زيارة اليوم الثلاثاء لوفد من منتدى الأطباء الفلسطينيين للسفير أبو الرب في مقر السفارة بالدوحة.

وقال السفير إن قطر مستمرة في جهودها الجبارة في دعم القطاع الصحي، سواء عبر استقبال جرحى حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، أو دعم العمل الطبي والرعاية الصحية في داخل القطاع.

وشدد السفير أبو الرب على الموقف القطري الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، مؤكدا على التزام القيادة القطرية الرشيدة بنصرة الشعب الفلسطيني، ومشيدا بدعم قطر للشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة وفي مقدمتها الحق في الصحة.

دعم قطر للأطباء

وأعرب أعضاء المنتدى عن شكرهم وتقديرهم لدولة قطر ودعمها المستمر للأطباء الفلسطينيين. ومن صور هذا الدعم كان إتاحة مؤسسة حمد الطبية الفرصة للأطباء الفلسطينيين للمشاركة في برامجها التدريبية التخصصية، حيث تعد مؤسسة حمد الطبية من أبرز المرافق الطبية في المنطقة.

واستعرض وفد منتدى الأطباء الفلسطينيين خلال اللقاء الخطة المستقبلية لعمل المنتدى، والتي تتركز على دعم القطاع الصحي في فلسطين عامة، وقطاع غزة بوجه خاص في مرحلة ما بعد الحرب، من خلال تنظيم ابتعاث وفود طبية من دولة قطر إلى غزة، والمساهمة في تنفيذ مشاريع طبية وخدمية مساندة للقطاع الصحي هناك.

وقدّم السفير عرضا شاملا للأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، وما يواجهه من تضييقات إسرائيلية على إدخال المساعدات الغذائية والمستلزمات الطبية، مشيدا بالمبادرات الإنسانية للكوادر الطبية الفلسطينية في قطر، ودورهم الوطني في دعم أبناء شعبهم.

وفي ختام اللقاء، قدّم وفد منتدى أطباء فلسطين في قطر شهادة شكر وتقدير للسفير بو الرب، تقديرا لجهوده في رعاية وتسهيل اليوم الطبي الثاني الذي نظمه المنتدى خلال شهر مايو الماضي.

دفاع في المحافل الدولية

وفي سبتمبر الماضي قال وزير الصحة العامة القطري منصور بن إبراهيم آل محمود إن الكارثة الإنسانية في غزة جريمة حرب.

وجاءت تصريحات الوزير خلال مشاركة قطر في اجتماع مائدة مستديرة وزارية حول "الرعاية الصحية في قطاع غزة" استضافتها المملكة المتحدة، وذلك على هامش أعمال اجتماعات الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأكد آل محمود أن الكارثة الإنسانية التي يعاني منها المدنيون في قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي تمثل جرائم حرب، مشددا على أنه لا يجوز للعالم أن يلتزم الصمت إزاء هذه المأساة.

ودعا إلى تحرك فوري لوقف العدوان وإنقاذ الأرواح، وحماية المنشآت الصحية والعاملين فيها.

كما أشار آل محمود إلى الدور الذي تقوم به دولة قطر، قيادة وشعبا، في التضامن مع الشعب الفلسطيني بقطاع غزة ودولة فلسطين ككل.