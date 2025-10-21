إنفلونزا الطيور تتفشى في ألمانيا حاليا بين الطيور البرية والدواجن

أعلن معهد فريدريش-لوفلر (إف إل آي) الألماني المتخصص بأبحاث صحة الحيوان أن مرض إنفلونزا الطيور يتفشى في ألمانيا حاليا بشكل واسع بين الطيور البرية والدواجن في ألمانيا.

وأوضح المعهد المتخصص بأبحاث صحة الحيوان على مستوى البلاد، والذي يقع مقره في مدينة جرايفسفالد شمال شرقي ألمانيا، أن عدد حالات تفشي المرض في مزارع تربية الدواجن ارتفع ارتفاعا حادا خلال أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وفي أحدث تقييم له للمخاطر، رفع المعهد مستوى الخطر في مزارع الدواجن من "منخفض" إلى "عال"، ولدى الطيور البرية من "متوسط" إلى "عال".

ورأى المعهد أن الأمر اللافت للنظر هو أن ولايات عدة في شرق ألمانيا أبلغت منذ بضعة أيام عن ارتفاع في معدل نفوق طيور الكركي، حيث عثر في الأسبوع الماضي على أكثر من 100 طائر كركي نافق في بحيرة كلبرا الواقعة على الحدود بين ولايتي سكسونيا-آنهالت وتورينجن. كذلك فقد تم انتشال عشرات طيور الكركي النافقة أيضا خلال عطلة نهاية الأسبوع عند بحيرة موريتس في ولاية مكلنبورج-فوربومرن، وفقا لما أفادت به منطقة بحيرات مكلنبورج.

وأكد معهد فريدريش-لوفلر الآن الاشتباه بوجود إصابات بفيروس إنفلونزا الطيور الشديد العدوى "إتش بي ايه آي في" من النوع الفرعي "إتش5 إن1″، المعروف باسم فيروس إنفلونزا الطيور، في عينات من طيور الكركي أرسلت من ولايات مكلنبورج-فوربومرن وبراندنبورج وسكسونيا-آنهالت وتورينجن.

وذكرت المتحدثة باسم المعهد، إيلكه راينكينج، أن العدد الكبير من مزارع الدواجن المصابة يرتبط بكثافة الطيور البرية الحالية وحركتها الموسمية. ففي الشهر الجاري وحده تم تسجيل أكثر من 15 مزرعة دواجن مصابة، بينما لم يتجاوز العدد في سبتمبر/أيلول الماضي 4 حالات فقط، حسب بيانات المعهد الذي ذكر أنه لا يزال من غير المعروف بعد السبب وراء الزيادة الكبيرة في الحالات هذا الموسم. وأوضح المعهد أنه يعكف حاليا على إجراء تحليل جيني للفيروس.

وذكر المعهد أنه يجب توقع حدوث مزيد من انتشار عدوى فيروس "إتش بي إيه آي في" خلال الفترة القادمة، وربما على نطاق واسع، مشيرا إلى أن الطيور المتأثرة لن تكون الكركي فقط، "إذ إن أنواعا أخرى من الطيور المائية البرية مثل البط والإوز قد تظهر أعراضا أخف عن الإصابة بفيروس إتش بي إيه آي في، ربما لأنها تمكنت فعلا من تطوير مناعة جزئية ضد الفيروس".

يذكر أن إنفلونزا الطيور، المعروفة أيضا باسم طاعون الدواجن، هي مرض معد للغاية وغالبا ما يكون قاتلا بسرعة لدى العديد من أنواع الطيور والدواجن. وبحسب الخبراء، فإن المرض لا يشكل خطرا على الإنسان.