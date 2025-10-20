ما سبب الشعور بألم الأسنان عند الإصابة بنزلة برد؟
Published On 20/10/2025|
آخر تحديث: 17:25 (توقيت مكة)
يشعر البعض بألم في الأسنان عند الإصابة بنزلة برد. فما سبب ذلك؟
للإجابة عن هذا السؤال، قالت عيادة كاريه لطب الأسنان في كولونيا بألمانيا إن ألم الأسنان عند الإصابة بنزلة برد عادة ما يكون علامة على التهاب الجيوب الأنفية، موضحة أن الالتهاب يتسبب في تورم الأغشية المخاطية، مما يسبب ضغطا على جذور الأسنان ويسبب الألم.
وتشمل سائر أعراض التهاب الجيوب الأنفية:
- احتقان الأنف
- سيلان الأنف
- شعور بضغط على الجبهة وعظام الوجنتين
- إرهاق عام
وعادة ما تهدأ الأعراض بمجرد انحسار الالتهاب ويزول تورم الأغشية المخاطية.
ما الذي يساعد في تخفيف ألم الأسنان أثناء نزلة البرد؟
ويمكن تخفيف الضغط الواقع على الفك من خلال التدابير التالية:
- تنظيف الأغشية المخاطية لتقليل التورم باستخدام غسول الأنف الملحي أو المضمضة بمحلول ملحي
- استنشاق بخار البابونج له تأثير مهدئ ومضاد للالتهابات.
- تساعد العلاجات المجربة، مثل الإيبوبروفين أو الباراسيتامول، على تخفيف الألم.
ومع تلاشي نزلة البرد، عادة يزول ألم الأسنان أيضا. وفي حالة استمرار ألم الأسنان ينبغي استشارة طبيب الأسنان لتحديد السبب، والذي قد يكمن على سبيل المثال في التهاب الجذور أو تسوس الأسنان.
المصدر: الألمانية