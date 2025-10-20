‫ما سبب الشعور بألم الأسنان عند الإصابة بنزلة برد؟

يشعر البعض بألم في الأسنان عند ‫الإصابة بنزلة برد. فما سبب ذلك؟

‫للإجابة عن هذا السؤال، قالت عيادة كاريه لطب الأسنان في كولونيا ‫بألمانيا إن ألم الأسنان عند الإصابة بنزلة برد عادة ما يكون علامة على ‫التهاب الجيوب الأنفية، موضحة أن الالتهاب يتسبب في تورم الأغشية ‫المخاطية، مما يسبب ضغطا على جذور الأسنان ويسبب الألم.

‫وتشمل سائر أعراض التهاب الجيوب الأنفية:

احتقان الأنف

سيلان الأنف

شعور بضغط على الجبهة وعظام الوجنتين

إرهاق عام

وعادة ما تهدأ الأعراض بمجرد انحسار الالتهاب ويزول تورم الأغشية ‫المخاطية.

‫ما الذي يساعد في تخفيف ألم الأسنان أثناء نزلة البرد؟

ويمكن تخفيف الضغط الواقع على الفك من خلال التدابير التالية:

تنظيف الأغشية المخاطية لتقليل التورم باستخدام غسول الأنف الملحي أو ‫المضمضة بمحلول ملحي

استنشاق بخار البابونج له تأثير مهدئ ومضاد للالتهابات.

تساعد العلاجات المجربة، مثل الإيبوبروفين أو الباراسيتامول، على ‫تخفيف الألم.

‫ومع تلاشي نزلة البرد، عادة يزول ألم الأسنان أيضا. وفي حالة ‫استمرار ألم الأسنان ينبغي استشارة طبيب الأسنان لتحديد السبب، والذي قد ‫يكمن على سبيل المثال في التهاب الجذور أو تسوس الأسنان.