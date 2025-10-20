‫قطع الرباط الصليبي الأمامي.. لماذا يُصيب الرياضيات بصفة خاصة؟

يصيب قطع الرباط الصليبي ‫الأمامي الرياضيات بصفة خاصة. فما السبب؟ وكيف يمكن علاج التمزق ‫والوقاية منه؟

‫للإجابة عن هذه الأسئلة، قال مركز سيدارز-سيناي لجراحة العظام في لوس ‫أنجلوس إن الرباط الصليبي الأمامي هو أحد الأربطة الرئيسية الأربعة في ‫الركبة؛ حيث إنه يتحكم في دوران وحركة عظم الظنبوب للأمام ويثبت ‫الركبة ويحمي الغضاريف مثل الغضروف الهلالي أثناء حركات الالتواء أو ‫القص.

‫وأضاف المركز أن قطع الرباط الصليبي الأمامي يعد أكثر شيوعا بثماني مرات ‫لدى النساء مقارنة بالرجال، معللا ذلك بأن المرأة تميل إلى الإصابة ‫بخلع الركبة، مما قد يسبب ضغطا أكبر على الرباط الصليبي الأمامي أثناء ‫الهبوط أو تغيير الاتجاه.

‫كما أن كتلة عضلاتهن المنخفضة في منطقة الركبة تحميهن بشكل أقل من ‫الرجال، علاوة على ذلك، قد تؤثر هرمونات مثل الإستروجين والبروجسترون ‫على مرونة الأربطة.

‫ما هي الرياضات، التي تنطوي على أعلى مخاطر؟

‫وأشار المركز إلى أن معدلات الإصابة بقطع الرباط الصليبي الأمامي ترتفع ‫بشكل خاص في الرياضات، التي تتضمن حركات القفز والقص والالتواء، مثل كرة ‫القدم وكرة السلة والكرة الطائرة؛ حيث يمكن أن تسبب هذه الحركات ضغطا ‫شديدا مفاجئا على الرباط، خاصة إذا لم يستخدم الرياضي تقنية هبوط ‫مناسبة.

‫أعراض الإصابة

ويمكن الاستدلال على قطع الرباط الصليبي الأمامي من خلال سماع صوت ‫”فرقعة” مصحوبا بتورم أو عدم استقرار فوري. ومع ذلك، وخاصة في الإصابات ‫غير التلامسية، قد يكون هذا أكثر وضوحا؛ فغالبا ما يكون هناك شعور بتمزق ‫الركبة.

التشخيص والعلاج

‫غالبا ما يمكن التشخيص أثناء الفحص السريري، ويمكن تأكيده بالتصوير. ‫بالنسبة للرياضيات الناشطات، ينبغي إجراء جراحة لإعادة بناء الرباط ‫الممزق، عادة باستخدام طعم وتر من نفس الساق. وغالبا ما يستغرق الشفاء ‫التام والعودة إلى ممارسة الرياضة من تسعة إلى اثني عشر شهرا للسماح ‫للطعم بالنمو.

‫ما المهم بعد الجراحة؟

‫قد تشعر الرياضية بتحسن في الرباط بعد بضعة أشهر، لكن الشفاء يستغرق ‫وقتا أطول. وينطوي التدريب المبكر جدا على خطر تكرار الإصابة. وبمجرد أن ‫تصل قوة الساق المصابة إلى 58% على الأقل من قوة الساق السليمة، يمكن ‫استئناف التدريب الرياضي تدريجيا.

إعلان

وتعد الرياضيات، اللواتي سبق أن أصيبن في الرباط الصليبي، أكثر عرضة ‫لخطر إصابة الركبة الأخرى بنسبة تزيد أربعة أضعاف. لهذا السبب، تعد ‫الوقاية أمرا بالغ الأهمية.

‫سبل الوقاية

‫وللوقاية من قطع الرباط الصليبي الأمامي ينبغي ممارسة تمارين تقوية ‫العضلات وتمارين التحكم العصبي العضلي والتدريب على تقنية الهبوط. ‫وغالبا ما يتم دمج هذه البرامج في تمارين الإحماء، ويمكن أن تقلل بشكل ‫كبير من معدل الإصابة.

‫على سبيل المثال، تساعد تمارين وزن الجسم البسيطة مثل القرفصاء وتمارين ‫تقوية أوتار الركبة على تثبيت الركبة، كما يمكن أن يساعد تدريب القفز ‫الرياضيات على تعلم كيفية الهبوط بأمان وتحكم.