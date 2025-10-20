السمسم وزيته.. هذه فوائدهما
يعد السمسم وزيته غذائين خارقين لما يتمتعان به من فوائد جمة للصحة، إذ يزخران بمواد فعالة تعمل على ترطيب البشرة وتعزيز مرونتها وحمايتها من الشيخوخة المبكرة.
أوردت مجلة “Elle” أن السمسم يعد غذاء خارقا لما يتمتع به من فوائد جمة للصحة.
وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال في موقعها على شبكة الإنترنت أن السمسم يحتوي على:
- الألياف الغذائية، التي تعزز الهضم وتعمل على إطالة الشعور بالشبع.
- البروتينات النباتية، التي تدعم بناء العضلات وتعزز عملية الأيض.
- الدهون الصحية، التي تحافظ على استقرار مستويات السكر في الدم وتمنع الرغبة الشديدة في تناول الطعام.
- الكالسيوم، الذي يساعد على تقوية العظام.
- الحديد، الذي يعزز إمداد الجسم بالأكسجين.
- مركبات الليجنان (مركبات نباتية ثانوية)، والتي يمكن أن تؤثر إيجابا على أيض الدهون.
سعرات حرارية عالية
وعلى الرغم من هذه الفوائد الجمة، إلا أن مجلة “Elle” حذرت من الإفراط في تناول السمسم بسبب محتواه العالي من السعرات الحرارية؛ حيث تحتوي 100 جرام من السمسم على حوالي 573 سعرا حراريا.
وعن الكمية المناسبة، أوصت المجلة بإضافة ملعقة أو ملعقتين كبيرتين من بذور السمسم إلى النظام الغذائي يوميا للاستفادة من فوائدها دون استهلاك سعرات حرارية زائدة، مؤكدة أن هذه الكمية تعد كافية للاستفادة من الألياف الغذائية والدهون الصحية والبروتينات والمعادن.
ولهذا الغرض يمكن إعداد سلطة السمسم مع الكينوا والأفوكادو للحصول على طبق خفيف وغني بالألياف الغذائية والدهون الصحية.
مخاطر الإفراط في تناول السمسم
وإلى جانب السعرات الحرارية العالية، تشمل مخاطر الإفراط في تناول السمسم أيضا:
- مشاكل الجهاز الهضمي: قد يسبب ارتفاع نسبة الألياف فيه انتفاخا أو إسهالا، خاصة لدى الأشخاص، الذين يعانون من حساسية تجاه السمسم.
- الأكسالات: يحتوي السمسم على الأكسالات، والتي قد تسبب كميات كبيرة منها مضاعفات لمن يعانون من مشاكل في الكلى.
يشار إلى أن السمسم من أكثر مسببات الحساسية شيوعا؛ لذا ينصح من يعانون من حساسية تجاهه بتجنبه تماما.
زيت السمسم
أما زيت السمسم فهو غني بالمواد الفعالة القيمة التالية:
- مضادات الأكسدة القوية مثل السيسمول والسيسامين، التي تجارب “الجذور الحرة” (Free Radicals) وتحمي البشرة من الشيخوخة المبكرة، كما أنها تدعم تجديد خلايا الجلد التالفة.
- فيتامين E، الذي يعزز مرونة البشرة ويحارب الخطوط الدقيقة والتجاعيد، كما أنه يساعد على تجديد الخلايا ويقوي حاجز الحماية الطبيعي للبشرة.
- حمض اللينوليك (حمض أوميجا 6 الدهني)، الذي يرطب البشرة ويمنع جفافها، كما أنه يتمتع بخصائص مضادة للالتهابات ويهدئ البشرة المتهيجة والحساسة.
- حمض الأوليك (حمض أوميجا 9 الدهني)، الذي يتغلغل عميقا في البشرة ويعزز مرونتها، كما أنه يدعم امتصاص العناصر الغذائية ويحسن ملمسها.
- الزنك، الذي يعزز التئام الجروح ويساعد على إصلاح تلف الجلد الطفيف، وهو مفيد أيضا لعلاج حب الشباب وعيوب البشرة الأخرى.
- الليسيثين، الذي يقوي حاجز البشرة ويحميها من فقدان رطوبتها، كما أنه يعزز نعومة البشرة ونظافتها.
استخدامات عديدة
وبفضل هذه المواد الفعالة القيمة يمتاز زيت السمسم باستخداماته العديدة؛ حيث يمكن استخدامه:
- كمرطب: يعد زيت السمسم مثاليا لتغذية البشرة الجافة بكثافة وحمايتها من فقدان الرطوبة. ولهذا الغرض يتم وضع الزيت على بشرة رطبة بعد التنظيف للحفاظ على الرطوبة بشكل مثالي.
- كأساس لأقنعة الوجه المنزلية: يمكن مزج زيت السمسم مع مكونات طبيعية مثل العسل أو الزبادي أو دقيق الشوفان لتحضير أقنعة مغذية. ولقناع مضاد للشيخوخة، يمكن مزجه مع قطرة من زيت الورد العطري.
- كزيت منظف: يعد زيت السمسم ممتازا كزيت منظف لطيف لإزالة المكياج والأوساخ دون الإفراط في تجفيف البشرة. ولهذا الغرض ينبغي وضع بضع قطرات من الزيت على قطعة قطن ومسح الوجه برفق.
- كمستحضر عناية بعد التقشير: بعد تقشير الوجه أو الجسم، يعمل زيت السمسم على تهدئة البشرة ويوفر لها عناصر غذائية قيمة. ولهذا الغرض يتم وضع طبقة رقيقة من الزيت على البشرة للحفاظ على نضارتها ونعومتها.
- كزيت لتدليك الوجه: يمكن استخدام زيت السمسم لتدليك الوجه؛ حيث إنه يساعد على إرخاء العضلات ويمنح البشرة مظهرا أكثر نضارة. ولهذا الغرض يتم وضع بضع قطرات على أطراف الأصابع وتدليك الزيت على البشرة بحركات دائرية لطيفة.