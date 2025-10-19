صحة

‫غسل اليدين.. متى وكيف؟

‫غسل اليدين Woman washing hands at home to prevent contagious disease, Covid-19.
لتنظيف اليدين بشكل فعال ينبغي غسل اليدين ‫لمدة تتراوح بين 20 و30 ثانية (غيتي)
Published On 19/10/2025
|
آخر تحديث: 12:32 (توقيت مكة)

‫ قال المعهد الاتحادي للصحة العامة ‫بألمانيا إن غسل اليدين يعد وسيلة بسيطة وفعالة للوقاية من الإصابة ‫بعدوى، لا سيما خلال فصل الشتاء.

‫‫‫وأوضح المعهد أنه ينبغي غسل اليدين في الحالات التالية:

  • قبل وبعد تحضير الطعام
  • قبل وبعد تناول الطعام
  • قبل لمس الأدوية
  • بعد استخدام المرحاض
  • بعد تنظيف الأنف أو السعال أو العطس
  • قبل وبعد ملامسة المرضى أو علاج الجروح
  • بعد ملامسة النفايات أو الحيوانات أو طعام الحيوانات الأليفة.

‫‫‫ولتنظيف اليدين بشكل فعال يسمح بالقضاء على الجراثيم، ينبغي غسل اليدين ‫لمدة تتراوح بين 20 و30 ثانية بواسطة الصابون، مع مراعاة فرك اليدين ‫جيدا، ليس فقط من جهة راحة اليد، بل أيضا من جهة ظهر اليد، كما ينبغي ‫تنظيف الفراغات بين الأصابع.

المصدر: الألمانية

