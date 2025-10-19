‫غسل اليدين.. متى وكيف؟

‫ قال المعهد الاتحادي للصحة العامة ‫بألمانيا إن غسل اليدين يعد وسيلة بسيطة وفعالة للوقاية من الإصابة ‫بعدوى، لا سيما خلال فصل الشتاء.

‫‫‫وأوضح المعهد أنه ينبغي غسل اليدين في الحالات التالية:

قبل وبعد تحضير الطعام

قبل وبعد تناول الطعام

قبل لمس الأدوية

بعد استخدام المرحاض

بعد تنظيف الأنف أو السعال أو العطس

قبل وبعد ملامسة المرضى أو علاج الجروح

بعد ملامسة النفايات أو الحيوانات أو طعام الحيوانات الأليفة.

‫‫‫ولتنظيف اليدين بشكل فعال يسمح بالقضاء على الجراثيم، ينبغي غسل اليدين ‫لمدة تتراوح بين 20 و30 ثانية بواسطة الصابون، مع مراعاة فرك اليدين ‫جيدا، ليس فقط من جهة راحة اليد، بل أيضا من جهة ظهر اليد، كما ينبغي ‫تنظيف الفراغات بين الأصابع.