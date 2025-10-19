طابعة حيوية بحجم قرص دواء قد تعالج قرحة المعدة يوما ما

قال باحثون في سويسرا إن إصابات الجهاز الهضمي، مثل القرحة أو النزيف، قد تعالج يوما ما من خلال طابعات حيوية الواحدة منها في حجم قرص دواء، ويمكن توجيهها إلى أماكن الجروح لطباعة أنسجة لإصلاحها.

ولا يزال الجهاز في طور التجريب، وتم تصميمه على شكل قلم حبر جاف برأس زنبركي يطلق الحبر.

ويحتوي الجهاز على حجرة صغيرة من الحبر الحيوي وآلية مكبس زنبركي تدفع المادة للخارج.

ويتم إطلاق الحبر من خارج الجسم بشعاع ليزر قريب من الأشعة تحت الحمراء يخترق الأنسجة بأمان.

وقال الباحثون في دورية "أدفانست ساينس" إنه مع خروج الحبر الحيوي، يتم توجيه الكبسولة من خلال مغناطيس خارجي مثبت على ذراع آلية يشبه توجيه عصا التحكم.

وأضافوا أنه يمكن سحب الجهاز لاحقا عن طريق الفم باستخدام التوجيه المغناطيسي.

ويستخدم الباحثون حتى الآن جهازهم لحقن الحبر الحيوي في معدة الأرانب.

وقال سانجاي مانوهاران الذي قاد الدراسة، وهو من مدرسة لوزان الاتحادية للعلوم التطبيقية، في بيان: "في تجاربنا المعملية، حافظ الحبر الحيوي المحمل بالخلايا على سلامة بنيته لأكثر من 16 يوما".

وأضاف أن فريقه يأمل أيضا في اختبار هذه الطريقة على الأوعية الدموية المصابة وأنسجة جدار البطن.

وقال الباحثون إنه بالإضافة إلى حماية المنطقة المتقرحة من العصارات المعدية، يمكن دمج الحبر الحيوي مع الأدوية أو الخلايا لتعزيز إصلاح الأنسجة.