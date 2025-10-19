حذرت غرفة الصيادلة بولاية ‫ساكسونيا السفلى الألمانية من أن تناول الأطفال أدوية البالغين خطأً قد يهدد حياتهم؛ نظرا لأن تأثير الأدوية يكون أقوى على الأطفال ‫نظرا لقلة وزنهم مقارنة بالبالغين.

‫

‫ودللت الغرفة على هذه الخطورة بالأمثلة التالية:

حاصرات بيتا مثل الميتوبرولول: قد تسبب اضطرابا خطِرا في معدل ضربات ‫قلب الطفل.

مسكنات الألم، التي تؤثر على الجهاز العصبي المركزي، قد تسبب بطء ‫التنفس وضيقه، إضافة إلى فقدان الوعي والتشنجات.

أدوية الاكتئاب: قد تسبب أيضا تشنجات لدى الأطفال، إضافة ‫إلى الارتباك وضعف الوعي.

‫وعن كيفية التصرف في حالة ابتلاع الطفل لأحد أدوية البالغين ‫خطأً، أوضحت الغرفة أنه يتعين على الوالدين الاتصال بالإسعاف فورا، ‫مشيرة إلى ضرورة إزالة أي بقايا دواء من الفم، ‫ولكن لا يجوز إجبار الطفل على التقيؤ لاحتمال تعرضه لاختناق.

‫

‫ولتجنب هذه المخاطر من الأساس، ينبغي الاحتفاظ بالأدوية بعيدا عن متناول ‫الأطفال، ويفضل الاحتفاظ بها في خزانة مغلقة.