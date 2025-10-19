تناول الأطفال أدوية البالغين خطأً قد يهدد حياتهم
حذرت غرفة الصيادلة بولاية ساكسونيا السفلى الألمانية من أن تناول الأطفال أدوية البالغين خطأً قد يهدد حياتهم؛ نظرا لأن تأثير الأدوية يكون أقوى على الأطفال نظرا لقلة وزنهم مقارنة بالبالغين.
ودللت الغرفة على هذه الخطورة بالأمثلة التالية:
- حاصرات بيتا مثل الميتوبرولول: قد تسبب اضطرابا خطِرا في معدل ضربات قلب الطفل.
- مسكنات الألم، التي تؤثر على الجهاز العصبي المركزي، قد تسبب بطء التنفس وضيقه، إضافة إلى فقدان الوعي والتشنجات.
- أدوية الاكتئاب: قد تسبب أيضا تشنجات لدى الأطفال، إضافة إلى الارتباك وضعف الوعي.
وعن كيفية التصرف في حالة ابتلاع الطفل لأحد أدوية البالغين خطأً، أوضحت الغرفة أنه يتعين على الوالدين الاتصال بالإسعاف فورا، مشيرة إلى ضرورة إزالة أي بقايا دواء من الفم، ولكن لا يجوز إجبار الطفل على التقيؤ لاحتمال تعرضه لاختناق.
ولتجنب هذه المخاطر من الأساس، ينبغي الاحتفاظ بالأدوية بعيدا عن متناول الأطفال، ويفضل الاحتفاظ بها في خزانة مغلقة.
المصدر: الألمانية