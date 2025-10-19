تناول الأطفال لأدوية البالغين عن طريق الخطأ قد يهدد حياتهم
Published On 19/10/2025|
آخر تحديث: 11:32 (توقيت مكة)
حذرت غرفة الصيادلة بولاية ساكسونيا السفلى الألمانية من أن تناول الأطفال لأدوية البالغين عن طريق الخطأ قد يهدد حياتهم؛ نظرا لأن تأثير الأدوية يكون أقوى على الأطفال بسبب قلة وزنهم مقارنة بالبالغين.
ودللت الغرفة على هذه الخطورة بالأمثلة التالية:
- حاصرات بيتا مثل الميتوبرولول: قد تسبب اضطرابا خطيرا في معدل ضربات قلب الطفل.
- مسكنات الألم، التي تؤثر على الجهاز العصبي المركزي، قد تسبب بطء التنفس وضيقه، بالإضافة إلى فقدان الوعي والتشنجات.
- أدوية الاكتئاب: قد تسبب أيضا تشنجات لدى الأطفال، بالإضافة إلى الارتباك وضعف الوعي.
وعن كيفية التصرف في حالة ابتلاع الطفل لأحد أدوية البالغين عن طريق الخطأ، أوضحت الغرفة أنه يتعين على الوالدين الاتصال بالإسعاف فورا، مشيرة إلى ضرورة إزالة أي بقايا دواء من الفم، ولكن لا يجوز إجبار الطفل على التقيؤ بسبب احتمالية تعرضه لخطر الاختناق.
ولتجنب هذه المخاطر من الأساس، ينبغي الاحتفاظ بالأدوية بعيدا عن متناول الأطفال، ويفضل الاحتفاظ بها في خزانة قابلة للغلق.
المصدر: الألمانية