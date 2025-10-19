صحة

تناول الأطفال لأدوية البالغين عن طريق الخطأ قد يهدد حياتهم

Boy with tablets in hands; Shutterstock ID 555095221; purchase_order: aj; job: ; client: ; other:
الاحتفاظ بالأدوية بعيدا عن متناول ‫الأطفال يحميهم من التعرض لخطر التسمم (شترستوك)
Published On 19/10/2025
|
آخر تحديث: 11:32 (توقيت مكة)

حفظ

حذرت غرفة الصيادلة بولاية ‫ساكسونيا السفلى الألمانية من أن تناول الأطفال لأدوية البالغين عن طريق ‫الخطأ قد يهدد حياتهم؛ نظرا لأن تأثير الأدوية يكون أقوى على الأطفال ‫بسبب قلة وزنهم مقارنة بالبالغين.

‫ودللت الغرفة على هذه الخطورة بالأمثلة التالية:

  • حاصرات بيتا مثل الميتوبرولول: قد تسبب اضطرابا خطيرا في معدل ضربات ‫قلب الطفل.
  • مسكنات الألم، التي تؤثر على الجهاز العصبي المركزي، قد تسبب بطء ‫التنفس وضيقه، بالإضافة إلى فقدان الوعي والتشنجات.
  • أدوية الاكتئاب: قد تسبب أيضا تشنجات لدى الأطفال، بالإضافة ‫إلى الارتباك وضعف الوعي.

‫وعن كيفية التصرف في حالة ابتلاع الطفل لأحد أدوية البالغين عن طريق ‫الخطأ، أوضحت الغرفة أنه يتعين على الوالدين الاتصال بالإسعاف فورا، ‫مشيرة إلى ضرورة إزالة أي بقايا دواء من الفم، ‫ولكن لا يجوز إجبار الطفل على التقيؤ بسبب احتمالية تعرضه لخطر‫ الاختناق.

‫ولتجنب هذه المخاطر من الأساس، ينبغي الاحتفاظ بالأدوية بعيدا عن متناول ‫الأطفال، ويفضل الاحتفاظ بها في خزانة قابلة للغلق.

المصدر: الألمانية

إعلان