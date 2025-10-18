دعم صحة الأوعية الدموية يمنع تدهور العضلات لدى كبار السن

وجد باحثون أن حماية الطبقة الهشة المبطنة للأوعية الدموية، المعروفة بالغليكوكاليكس (glycocalyx)، يمكن أن تمنع تدهور العضلات وتساعد على الحفاظ على الأداء البدني في فترة الشيخوخة.

واكتشف الباحثون أن مكملا غذائيا يحتوي على "الهيالورونان عالي الوزن الجزيئي" (high-molecular-weight hyaluronan)، وهو مكون رئيسي في الغليكوكاليكس، يمكّن الفئران المسنة من الحفاظ على كتلة العضلات وقدرتها على ممارسة الرياضة.

وقاد الدراسة باحثون من كلية الطب بجامعة نيو مكسيكو وجامعة يوتا في الولايات المتحدة، ونشرت نتائجها في مجلة "الشيخوخة" (Aging-US) يوم 30 أغسطس/آب الماضي، وكتب عنها موقع يوريك أليرت.

ويستند هذا البحث إلى أدلة سابقة على أن الغليكوكاليكس ضروري لوظيفة الأوعية الدموية السليمة. وبما أن صحة العضلات تعتمد على تدفق الدم السليم وتوصيل الأكسجين، فإن استعادة الغليكوكاليكس قد تساعد على الحفاظ على القوة والقدرة على الحركة مع التقدم في السن، حسب نتائج البحث.

الحفاظ على الكتلة العضلية

وبحثت الدراسة في كيفية تأثير الحفاظ على الغليكوكاليكس باستخدام المكمل الغذائي على الوظيفة البدنية لدى الفئران المسنة، ودرس الباحثون في البداية فئرانا معدلة وراثيا تفتقر إلى إنزيم "هاز 2" (Has2)، وهو الإنزيم المسؤول عن إنتاج الهيالورونان عالي الوزن الجزيئي.

وأظهرت هذه الفئران غليكوكاليكس أنحف، وانخفاضا في أدائها الرياضي، وفي وظيفة الميتوكوندريا في عضلاتها، على الرغم من بقاء حجم العضلات طبيعيا. والميتوكوندريا هي وحدة إنتاج الطاقة في الخلايا الحية.

وتشير هذه النتائج إلى أن تلف الغليكوكاليكس وحده يمكن أن يضعف الأداء البدني بشكل مباشر.

وأعطى الفريق الفئران المسنة نظاما غذائيا يحتوي على المكمل الغذائي لمدة 10 أسابيع، بالمقارنة مع الفئران غير المعالجة، وحافظت هذه الفئران على كتلة عضلية وأداء أفضل في اختبارات جهاز المشي.

الجدير بالذكر أن الفئران المعالجة لم تظهر التراجع المعتاد المرتبط بالعمر في قوة العضلات وقدرتها على التحمل.

ورغم أن المكمل الغذائي لم يعِد الأداء الشبابي بالكامل، فإنه أبطأ بشكل ملحوظ التدهور البدني، مما يشير إلى فائدة وقائية، في المقابل فقدت الفئران الأكبر سنا غير المعالجة كتلة الجسم وحجم العضلات خلال الفترة نفسها.

وقد تقدم الدراسة نهجا جديدا لتقليل الوهن ودعم الحركة لدى كبار السن من خلال استهداف الغليكوكاليكس، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لتأكيد هذه النتائج لدى البشر.