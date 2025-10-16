وزير الصحة: دولة قطر تؤمن بأن القضاء على شلل الأطفال ضرورة ملحة للصحة العالمية

أكد منصور بن إبراهيم آل محمود وزير الصحة العامة القطري الرئيس المشارك للجنة الفرعية الإقليمية لاستئصال شلل الأطفال والتصدي لفاشياته أن دولة قطر تؤمن بأن القضاء على شلل الأطفال ضرورة ملحة للصحة العالمية ومسؤولية إنسانية مشتركة.

وأضاف أن قطر واسترشادا بهذا المبدأ سعت إلى قيادة هذا المسعى بمناصرة جهود استئصال ذلك المرض عالميا، وتقديم الدعم السياسي والمالي إلى البلدان الأشد تأثرا وتيسير الحوار بين الشركاء لتسريع وتيرة التقدم.

جاء ذلك في كلمة ألقاها آل محمود خلال ترؤسه وفد دولة قطر المشارك في الاجتماع الـ14 للجنة الفرعية الإقليمية لاستئصال شلل الأطفال والتصدي لفاشياته، والذي عقد في القاهرة أمس الأربعاء ضمن اجتماعات الدورة الـ72 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط.

وأشار الوزير خلال الكلمة إلى مشاركة دولة قطر في رعاية مبادرة "تحدي القضاء على شلل الأطفال"، بهدف بناء نظام صحي مستدام ودعم تقديم الخدمات الأساسية، خصوصا في ضوء الاحتياجات الصحية الكبيرة في البلدان المتأثرة بالمرض.

كما أشاد آل محمود بالعاملين في الصفوف الأمامية الذين يواجهون واقعا صعبا ويشكلون الأساس الذي تقوم عليه المبادرة.

وأكد على أهمية جهود المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط في دمج برنامج شلل الأطفال مع البرنامج الموسع للتطعيم، موضحا أن هذه الجهود تمثل خطوة إستراتيجية ستسهم في تعزيز أنظمة التطعيم من أجل مستقبل أكثر صحة وأمانا لكل طفل.

ودعا وزير الصحة العامة إلى تجديد الالتزام المشترك والإرادة السياسية الراسخة في إقليم شرق المتوسط للعمل على ضمان حماية كل طفل، والقضاء على خطر شلل الأطفال في كل مكان.

وقد استعرض اجتماع اللجنة التقدم المحرز في جهود استئصال شلل الأطفال في إقليم شرق المتوسط، في سبيل تحقيق الهدف المتمثل في القضاء التام على المرض ووقف انتقاله بالكامل.

إعلان

يذكر أن اللجنة الفرعية الإقليمية تهدف إلى التركيز على تنسيق ودعم الجهود الهادفة إلى استئصال شلل الأطفال والاستجابة لفاشياته في إقليم شرق المتوسط.

وتمثل اللجنة الفرعية -التي أنشأتها منظمة الصحة العالمية- منتدى لوزراء الصحة والجهات المعنية من أجل تبادل المعلومات والإستراتيجيات والموارد للوصول إلى عالم خال من شلل الأطفال.