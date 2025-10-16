لقاح مبتكر يمنع الإصابة بسرطان الجلد والبنكرياس والثدي

طوّر باحثون لقاحا رائدا يمنح مناعة ضد عدد من السرطانات العدوانية قبل أن تنمو وتنتشر، ويحتوي اللقاح الجديد على جسيمات نانوية دقيقة مصنوعة من جزيئات دهنية توفر مواد تعزز الاستجابة المناعية للجسم.

وأجرى الدراسة باحثون من جامعة ماساتشوستس أمهرست في الولايات المتحدة، ونشرت نتائجها في مجلة سيل ريبورتس ميدسين في 9 أكتوبر/تشرين الأول، وكتبت عنها صحيفة الديلي ميل البريطانية.

بدأت التجارب في جامعة ماساتشوستس أمهرست بدمج الجسيمات النانوية مع مستضد يحفز استجابة مناعية للسرطان، ثم عُرِّضت الفئران التي تلقت اللقاح لورم الميلانوما (نوع من أنواع سرطان الجلد)، وهو نوع من الأورام يمكن أن ينتشر إلى أي عضو.

ومن المثير للإعجاب أن 80% من الفئران التي تلقت لقاح الجسيمات النانوية ظلت خالية من الأورام ونجت لمدة 250 يوما، في المقابل أصيبت جميع الفئران التي تلقت اللقاحات التقليدية أو لم تتلق أي لقاح بأورام وماتت في غضون 35 يوما.

وفي حين يعمل الفريق على تطوير علاج للبشر، فإنهم يحذّرون من أن عملهم لا يزال في مراحله الأولى.

إيقاف السرطان

وجد الباحثون أن الحقنة أوقفت انتشار السرطان إلى الرئتين. اختبر الفريق بعد ذلك نسخة ثانية من اللقاح تتكون من جسيمات نانوية ومستضد آخر يسمى محلل الورم.

عُرِّضت الفئران الملقحة بهذا اللقاح لاحقا لسرطان الجلد، أو خلايا سرطان الثدي، أو النوع الأكثر شيوعا من سرطان البنكرياس.

في المجمل، حافظت 88% من الفئران التي عُرِّضت لسرطان البنكرياس، و75% من الفئران التي عُرِّضت لسرطان الثدي، و69% من الفئران التي عُرِّضت لسرطان الجلد على خلوها من الأورام، كما قاومت جميع الفئران التي حافظت على خلوها من الأورام بعد التطعيم تطور الأورام الخبيثة الثانوية عند تعرضها للخلايا السرطانية.

سبق أن أظهرت مؤلفة الدراسة، برابهاني أتوكورالي، الأستاذة المساعدة في الهندسة الطبية الحيوية بجامعة ماساتشوستس أمهرست، أن تصميمها الدوائي القائم على الجسيمات النانوية يمكن أن يقلص أو يقضي على الأورام لدى الفئران.

تكشف النتائج أن هذا النهج يمكن أن يمنع أيضا تكوّن السرطان من الأساس، ويقول الباحثون إنه يمكن استخدام تصميمهم على أنواع متعددة من السرطان، وليس فقط تلك التي اختبرت في هذه الدراسة.