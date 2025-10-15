نيويورك تسجل أول إصابة محلية بفيروس "شيكونغونيا"

أكدت السلطات الصحية في ولاية نيويورك تسجيل أول إصابة محلية بفيروس شيكونغونيا، وهي أول حالة من هذا النوع في الولايات المتحدة منذ 6 سنوات.

وقالت وزارة الصحة في الولاية، أمس الثلاثاء، إن الفيروس المنقول عبر البعوض، تم اكتشافه لدى شخص يقيم في مقاطعة ناسو في لونغ آيلاند.

وذكرت إدارة الصحة في المقاطعة، في بيان منفصل، أن المصاب بدأ يعاني من الأعراض في أغسطس/آب بعد أن سافر خارج المنطقة، ولكن ليس خارج البلاد.

ولم يتضح بعد كيف أصيب الشخص بالفيروس، إذ يعتقد مسؤولو الصحة أنه تعرض للدغ بعوضة مصابة، لكنهم أشاروا في الوقت ذاته إلى أن الفيروس لم يكتشف في تجمعات البعوض المحلية، ولا توجد أدلة على انتقال مستمر للعدوى.

ولا يمكن انتقال الفيروس مباشرة من شخص إلى آخر.