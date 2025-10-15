متى يمكنك التبرع بالدم بعد العدوى؟
Published On 15/10/2025|
آخر تحديث: 18:43 (توقيت مكة)
قالت خدمة التبرع بالدم التابعة للصليب الأحمر الألماني إنه بعد الإصابة بعدوى لا يجوز التبرع بالدم في أول يوم خال من الأعراض، وذلك لحماية كل من المتبرعين بالدم والمتلقين له.
وأوضحت الخدمة أن مدة الانتظار تعتمد على نوع العدوى والأعراض المصاحبة لها، وذلك على النحو التالي:
- بعد الإصابة بعدوى دون مضاعفات: 7 أيام من وقت اختفاء الأعراض.
– بعد الإصابة بعدوى مصحوبة بحمى: 28 يوما من وقت اختفاء الأعراض.
- بعد تناول مضاد حيوي: 4 أسابيع من آخر جرعة.
- بعد تلقي لقاح الإنفلونزا: إذا لم تظهر عليك أي أعراض يمكنك التبرع بالدم مرة أخرى بعد يوم واحد من التطعيم.
المصدر: الألمانية