‫متى يمكنك التبرع بالدم بعد العدوى؟

قالت خدمة التبرع بالدم التابعة ‫للصليب الأحمر الألماني إنه بعد الإصابة بعدوى لا يجوز التبرع بالدم في ‫أول يوم خال من الأعراض، وذلك لحماية كل من المتبرعين بالدم والمتلقين ‫له.

‫وأوضحت الخدمة أن مدة الانتظار تعتمد على نوع العدوى والأعراض المصاحبة ‫لها، وذلك على النحو التالي:

‫- بعد الإصابة بعدوى دون مضاعفات: 7 أيام من وقت اختفاء الأعراض.

– بعد الإصابة بعدوى مصحوبة بحمى: 28 يوما من وقت اختفاء الأعراض.

‫- بعد تناول مضاد حيوي: 4 أسابيع من آخر جرعة.

‫- بعد تلقي لقاح الإنفلونزا: إذا لم تظهر عليك أي أعراض يمكنك التبرع ‫بالدم مرة أخرى بعد يوم واحد من التطعيم.