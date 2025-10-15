كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة ستانفورد الأميركية للطب، أن سماع الأطفال الخدج أصوات أمهاتهم يسهم في تعزيز تطور المسارات اللغوية في أدمغتهم.

وأوضحت الدراسة أن الأطفال الخدج في المستشفى، الذين استمعوا بشكل منتظم لتسجيلات أمهاتهم، أظهروا نموا أكثر نضجا في المسار اللغوي الرئيسي بالدماغ، مقارنة بأولئك الذين لم يتعرضوا لهذه الأصوات.

وذكرت كاثرين ترافيس، المؤلفة الرئيسية للدراسة، أن النتائج تمثل أول دليل سببي على أن التجربة الكلامية تسهم في تطور الدماغ في هذا العمر المبكر جدا، مشيرة إلى أن هذه النتائج قد تغير كيفية تقديم الرعاية لحديثي الولادة لتحسين النتائج اللغوية لدى الأطفال الخدج.

وأكد فريق البحث أن التأثير الملحوظ على نمو الدماغ رغم قصر فترة التجربة يبرز أهمية التعرض للكلام في المراحل الأولى من الحياة، ويُظهر أن ما يحدث داخل المستشفى قد يحدث فرقا كبيرا في التطور اللغوي للأطفال الخدج.

كما أشارت الدراسة إلى أن التسجيلات الصوتية يمكن أن تكمل الزيارات الشخصية، إذ تتيح للرضيع سماع صوت والديه والإحساس بوجودهما، ما يسهم في تعزيز نموه العصبي واللغوي.

يذكر أن الأطفال الخدج الذين يولدون قبل ثلاثة أسابيع على الأقل من موعدهم يقضون أسابيع أو شهورا في المستشفى، ما يعني أنهم يسمعون كلام أمهاتهم أقل مما لو استمروا في النمو داخل الرحم، ولهذا، اعتمد الباحثون على تشغيل تسجيلات صوتية للأمهات لساعتين و40 دقيقة يوميا على مدى عدة أسابيع، ما انعكس إيجابيا على نمو المادة البيضاء في الحزمة المقوسة اليسرى (المسار المتخصص في معالجة اللغة).