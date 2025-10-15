سدرة للطب في قطر يستضيف المؤتمر السنوي الخامس لعلوم الأعصاب للأطفال

يستضيف سدرة للطب، عضو مؤسسة قطر، مؤتمره السنوي الخامس لعلوم الأعصاب للأطفال، خلال الفترة من السادس إلى الثامن من نوفمبر 2025، في العاصمة القطرية الدوحة.

وسيجمع المؤتمر هذا العام نخبة من الخبراء في مجالات طب أعصاب الأطفال، وجراحة الأعصاب، والعناية العصبية الحرجة، والوراثة العصبية، والتصوير العصبي، وغيرها من التخصصات ذات الصلة، على مدى 3 أيام من التبادل العلمي، والتجارب السريرية، وبناء شبكات التعاون، وذلك وفقا بيان صادر عن سدرة للطب وصل اليوم إلى "الجزيرة صحة".

ويتضمن البرنامج محاضرات رئيسية وجلسات عامة، ومناقشات قائمة على الحالات، وحوارات تفاعلية. كما سيستكشف المشاركون أحدث التطورات في البحوث الانتقالية، والعلاجات الدقيقة، والتصوير المتقدم، والجراحة طفيفة التوغل، والتشخيصات المعتمدة على البيانات، إضافة إلى نماذج الرعاية متعددة التخصصات.

رئيسا المؤتمر، الدكتورة رُبى بنيني، المدير الطبي لمختبر التشخيص العصبي، والدكتور خالد الخرازي، كبير أطباء بقسم جراحة الأعصاب للأطفال في سدرة للطب، قالا: "هدفنا من المؤتمر هو الربط بين الاكتشاف العلمي والأثر السريري الواقعي. نحن نجمع بين خبراء يدفعون حدود المعرفة في فهم وظائف الدماغ وأمراضه لدى الأطفال، من علم الوراثة إلى التصوير العصبي والعلاجات الموجهة. أبحاث كانت تُعد نظرية في الماضي أصبحت تُسهم اليوم في تشكيل طرق العلاج، وهذا المؤتمر يوفر المنصة المثالية لترجمة هذه الاكتشافات إلى رعاية أفضل للأطفال في المنطقة."

ومن الجدير بالذكر أن مؤتمر علوم الأعصاب للأطفال لهذا العام، سيقدم برنامجاً شاملاً يُسلّط الضوء على أحدث الاكتشافات في تشخيص وعلاج وإدارة الاضطرابات العصبية وجراحة الأعصاب المعقدة لدى الأطفال، بدءاً من استكشاف علم الأوبئة وآليات الأمراض العصبية، وصولاً إلى عرض أحدث الأبحاث، وابتكارات الذكاء الاصطناعي، ونماذج الرعاية التحويلية.

وفي هذا السياق، أعضاء اللجنة العلمية لمؤتمر علوم الأعصاب للأطفال 2025، الدكتور حسام كيالي، كبير أطباء أعصاب الأطفال، ومدير برنامج الصرع الشامل، والدكتور إيان بوبل، رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب في سدرة للطب، قالا: "يشهد مجال جراحة أعصاب الأطفال تطوراً مذهلاً، مع إدخال تقنيات مثل التصوير أثناء العمليات، والملاحة العصبية، والإجراءات طفيفة التوغل التي أحدثت تحسناً كبيراً في نتائج المرضى. نحن فخورون بالأثر الذي حققه مؤتمر علوم الأعصاب للأطفال على مرّ السنوات، بينما يواصل مواكبة أحدث الممارسات والتقنيات والاتجاهات في مجال علوم الأعصاب للأطفال. وفي مؤتمر هذا العام، نسعى إلى إظهار كيف أن هذه التطورات، إلى جانب التعاون بين الجراحين والباحثين والتقنيين، تعيد تعريف ما يمكن تحقيقه داخل غرفة العمليات وخارجها".

ويعكس المؤتمر السنوي رسالة سدرة للطب الأوسع، في تعزيز التميز في الرعاية السريرية والبحث والتعليم. ومن خلال استضافة نسخة هذا العام، يؤكد المستشفى ريادته في مجال علوم أعصاب الأطفال، والتزامه بترسيخ مكانة دولة قطر كمركز إقليمي للابتكار الطبي والتعاون العلمي.

هذا وسيُنظم مؤتمر علوم الأعصاب للأطفال بالتعاون مع مؤسسات دولية مرموقة، من بينها: مستشفى الأطفال الوطني (Children’s National Hospital)، ومستشفى SJD برشلونة، ومستشفى الأطفال في لوس أنجلوس (Children’s Hospital Los Angeles)، وكلية وايل كورنيل للطب-قطر (Weill Cornell Medicine, Qatar).