دراسة: مساحيق البروتين في الولايات المتحدة تحتوي على كميات مفرطة من الرصاص

أظهرت دراسة أجرتها جمعية المستهلكين الأميركية المستقلة "كونسيومر ريبورتس" ونُشرت أمس الثلاثاء، أنّ أكثر من 12 نوعا من مساحيق البروتين التي أخضعتها للاختبار تحتوي على كميات خطرة أو مثيرة للقلق من الرصاص.

وأشارت "كونسيومر ريبورتس" إلى أن المستويات المتوسطة للرصاص في هذه المنتجات تزداد سوءا مقارنة بالسنوات السابقة.

وحذرت المنظمة من أن أكثر من ثلثي مساحيق البروتين الـ23 التي خضعت للاختبار تحتوي على كمية من الرصاص في الحصة الواحدة تفوق الكمية الآمنة التي ينبغي تناولها يوميا (0.5 ميكروغرام).

وتبيّن احتواء اثنين من المنتجات على مستويات عالية من الرصاص لدرجة أن "كونسيومر ريبورتس" أوصت المستهلكين بعدم استهلاكها مطلقا.

وقال الباحث المسؤول عن الدراسة توندي أكينلي "ننصح بعدم استخدام معظم مساحيق البروتين يوميا لأنّ عددا كبيرا منها يحتوي على مستويات عالية من المعادن الثقيلة، ومن غير الضروري تناول أي منها لتحقيق الأهداف الغذائية من البروتين".

خلال السنوات الأخيرة، شهدت الأطعمة والمكملات الغذائية الغنية بالبروتين طفرة ملحوظة في قطاع الصحة في الولايات المتحدة وأوروبا، ويعود أحد أسباب ذلك إلى أنّ البروتين يعزز الشعور بالشبع ويساعد على عدم الإفراط في تناول الطعام.

ويستخدم الرياضيون هذه المنتجات لسعيهم إلى زيادة الكتلة العضلية في أجسامهم.

ويحذّر عدد من خبراء الصحة من أنّ الأميركيين يستهلكون كميات زائدة من البروتين، ولا يحتاجون إلى إضافة غرامات إضافية إلى أنظمتهم الغذائية من خلال مساحيق باهظة الثمن أو مشروبات أو أطعمة مصنعة.